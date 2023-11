La futuristica civiltà indiana prende vita: la battaglia reale dell'Indo debutta su Fortnite

I giocatori di Fortnite di tutto il mondo stanno per intraprendere una nuova emozionante avventura mentre si immergono nel vivido regno di Indus, il primo gioco Battle Royale made in India. Sviluppato dallo studio SuperGaming con sede a Pune, Indus si ispira alla civiltà indiana, offrendo ai giocatori un'esperienza multipiattaforma come nessun'altra.

Indus in Fortnite non è semplicemente un port, ma un'esperienza unica e autonoma, meticolosamente progettata esclusivamente per gli utenti macOS e PC. I giocatori possono aspettarsi di abbandonarsi al gameplay completo dell'Indo, caratterizzato dall'accattivante condizione di vittoria incentrata sulla potente risorsa conosciuta come Cosmium. Mettere al sicuro questa risorsa sulla mappa diventa la chiave per la vittoria, aprendo la strada a strategie entusiasmanti e un gameplay intenso.

Sebbene una data di uscita ufficiale per Indus in Fortnite non sia stata ancora rivelata, gli appassionati di giochi possono anticipare il lancio della closed beta Android del battle royale autonomo Indus durante le festività natalizie. Il gioco è già aperto per la preregistrazione sul Play Store e ha accumulato l'incredibile cifra di 5 milioni di preregistrazioni.

Un aspetto intrigante da evidenziare è che il contenuto dell'Indo per Fortnite è stato sviluppato da uno straordinario team di due donne in un arco di tempo impressionante di soli 27 giorni. Nonostante non avessero esperienza nello sviluppo di giochi, hanno sfruttato con successo l'Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games per creare un'esperienza accattivante e coinvolgente. Questa integrazione funge da banco di prova per SuperGaming per raccogliere preziosi feedback dal pubblico esterno, consentendo loro di perfezionare l'esperienza di gioco in preparazione al lancio ufficiale di Indus.

Indus Battle Royale Mobile è uno dei giochi "made in India" più attesi, che fonde elementi futuristici con lo sfondo dell'antica valle dell'Indo. Unendo perfettamente passato e futuro, Indus introduce personaggi come Rana, Sir Taj, Arya e Adya, ispirati alla razza Yaksha e conosciuti come camminatori di miti nel mondo dell'Indo. Esplora l'accattivante mappa del gioco, Virlok, che offre una rappresentazione all'avanguardia dell'India, mentre equipaggiati con una serie di armi futuristiche, tra cui il potente fucile di precisione Vantage, l'A27 Locust e il fucile ad alto danno SFR-4. Indus è compatibile con un'ampia gamma di smartphone Android e iOS, invitando i giocatori a personalizzare la propria esperienza attraverso entusiasmanti acquisti in-app.

Preparati a intraprendere un viaggio emozionante unendoti alla comunità globale di Fortnite per esplorare lo straordinario mondo dell'Indo. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e preparati per un'esperienza di gioco come mai prima d'ora.

FAQ

1. Su quali piattaforme sarà disponibile Indus?

Indus sarà disponibile su piattaforme macOS, PC, Android e iOS.

2. Quando avrà luogo il rilascio ufficiale di Indus in Fortnite?

La data di uscita ufficiale di Indus in Fortnite non è stata ancora annunciata. Tuttavia, durante le festività natalizie è previsto il lancio della closed beta di Android.

3. Chi ha sviluppato l'Indo?

Indus è stato sviluppato da SuperGaming, uno studio con sede a Pune.

4. Posso preregistrarmi per Indus sul Play Store?

Sì, al momento è aperta la preregistrazione per il gioco sul Play Store.

5. Quante preregistrazioni ha raccolto finora Indus?

Indus ha ricevuto oltre 5 milioni di preregistrazioni.