Muoviti con WarioWare™: Muoviti! su Nintendo Switch

Appello a tutti i giocatori! Nintendo Switch ha appena rilasciato l'attesissimo WarioWare™: Move It! ed è il momento di prendere i tuoi controller Joy-Con™ e prepararti a scuotere, dare pugni, ballare, dimenare e inchinarti attraverso oltre 200 minigiochi velocissimi. Se sei un fan dei minigiochi esilaranti e frenetici, questo è il gioco che stavi aspettando!

In WarioWare™: Move It!, ti ritroverai immerso in un mondo di mosse ridicole mentre tagli il bambù, evadi di prigione, prendi al lazo polli e altro ancora. Ma non preoccuparti se non hai familiarità con Wario e le buffonate dei minigiochi, questi minigiochi durano solo pochi secondi, quindi ne prenderai presto la mano.

Una delle caratteristiche uniche del gioco è la capacità di assumere diverse "forme" o pose. Che tu stia beccando come un pollo nella forma Ba-KAW o assumendo una favolosa posa da Fashionista, ogni minigioco richiederà di muovere il corpo in posizioni diverse. Si tratta di trovare e perfezionare rapidamente la tua forma per avere successo in ogni sfida.

La modalità Storia ti permetterà di aiutare Wario a sfuggire ai Guardiani del bosco completando una serie di minigiochi velocissimi. E se cerchi un po' di divertimento multigiocatore, la modalità Party consente a 2-4 giocatori di partecipare all'azione. Competi contro i tuoi amici in gare divertenti e cerca di raggiungere l'obiettivo senza farti prendere da Medusa, oppure tuffati nel rischioso gioco da tavolo di Wario.

Per i membri di Nintendo Switch Online ci sono ancora altre buone notizie. Puoi acquistare un paio di voucher per giochi Nintendo Switch e usarne uno per ottenere WarioWare™: Move It! Questa offerta ti consente di risparmiare denaro, soprattutto se scegli due giochi dal prezzo più alto da riscattare con i tuoi voucher.

Quindi, tieni saldamente il controller, libera un po' di spazio intorno a te e preparati a divertirti con WarioWare™: Move It! su Nintendo Switch. È tempo di abbracciare il mondo bizzarro e frenetico dei minigiochi!

Domande frequenti

1. Cosa sono i minigiochi?

I microgiochi sono minigiochi brevi e frenetici che in genere durano pochi secondi. In WarioWare™: Move It! troverai oltre 200 minigiochi che richiedono di eseguire azioni e movimenti diversi.

2. Posso giocare a WarioWare™: Move It! con amici?

Assolutamente! WarioWare™: muoviti! offre modalità multiplayer in cui puoi giocare con 2-4 giocatori. Unisciti ai tuoi amici e organizza una gara degna di risata in modalità Party.

3. Come posso risparmiare sull'acquisto di WarioWare™: Move It!?

Se sei membro di Nintendo Switch Online, puoi acquistare voucher per giochi Nintendo Switch e riscattarne uno per ottenere WarioWare™: Move It! Questa offerta ti consente di risparmiare denaro, soprattutto se scegli due giochi dal prezzo più alto da riscattare con i tuoi voucher.

4. C'è un limite di tempo per riscattare i voucher per giochi Nintendo Switch?

Sì, i voucher per giochi Nintendo Switch devono essere riscattati entro 12 mesi dalla data di acquisto. Assicurati di riscattarli prima che scadano.

Fonte:

– Sito web di Nintendo Switch: www.nintendo.com