Tesla affronta la resistenza in Scandinavia mentre i lavoratori portuali danesi attaccano i meccanici svedesi

Tesla sta incontrando una significativa reazione in Scandinavia poiché i lavoratori portuali danesi si sono uniti a uno sciopero di solidarietà avviato dai meccanici svedesi. Questa crescente pressione spinge il colosso dei veicoli elettrici a garantire i diritti di contrattazione collettiva ai suoi dipendenti.

Il conflitto tra Tesla e i membri del sindacato svedese IF Metall dura da sei settimane. Per raccogliere sostegno, il sindacato ha organizzato uno sciopero secondario che ha coinvolto lavoratori di vari settori industriali svedesi, come gli impiegati delle poste, gli imbianchini, i portuali e gli elettricisti.

In risposta al blocco delle consegne delle targhe da parte degli impiegati delle poste, il CEO di Tesla Elon Musk ha espresso frustrazione, descrivendo la situazione come “folle”. Il mese scorso, la società ha intentato causa contro l’Agenzia dei trasporti svedese e il servizio postale per affrontare la questione.

Inizialmente, si ipotizzava che Tesla avrebbe tentato di consegnare le auto ai porti danesi e di trasportarle su camion in Svezia dopo che i lavoratori portuali svedesi avevano ostacolato la ricezione delle auto. Tuttavia, IF Metall ha cercato il sostegno del più grande sindacato danese, che successivamente ha annunciato uno sciopero di solidarietà.

Jan Villadsen, presidente del sindacato danese 3F Transport, ha sottolineato l'importanza della battaglia dell'IF Metall e dei lavoratori svedesi, dichiarando il pieno sostegno del suo sindacato. Villadsen ha affermato: “Proprio come le aziende, il movimento sindacale è globale nella lotta per proteggere i lavoratori”. Ha aggiunto: “La solidarietà è la pietra angolare del movimento sindacale e si estende oltre i confini nazionali”.

I commenti di Villadsen contenevano anche un messaggio diretto a Musk, affermando che anche gli individui più ricchi del mondo non possono stabilire le proprie regole. Ha sottolineato l'importanza di rispettare gli accordi sul mercato del lavoro nella regione nordica per gestire un'impresa.

Attualmente, tutti i membri di 3F Transport sono coperti dal conflitto di simpatia, il che significa che i lavoratori portuali e gli autisti non trasporteranno le auto Tesla in Svezia. In Svezia, i contratti collettivi tra aziende e sindacati, senza intervento del governo, influenzano pesantemente i rapporti di lavoro e determinano la maggior parte delle retribuzioni.

Tesla finora si è rifiutata di firmare uno di questi accordi di contrattazione collettiva, spingendo circa 120 meccanici in Svezia a iniziare uno sciopero in ottobre. I meccanici non chiedono aumenti salariali, ma piuttosto che Tesla sostenga il principio della contrattazione collettiva.

Questa disputa evidenzia il potenziale di uno stallo ideologico in corso non solo tra Tesla e la meccanica dello sciopero, ma anche tra il potere aziendale statunitense e i principi profondamente radicati del modello economico scandinavo.

L’estensione degli scioperi di solidarietà alla Danimarca potrebbe comportare ulteriori problemi per Musk, poiché esiste il rischio che azioni simili si verifichino in Norvegia e Germania, dove anche i contratti collettivi costituiscono una componente cruciale dei rapporti di lavoro.

Sebbene IF Metall non sia attualmente impegnata in trattative con Tesla, il sindacato spera che la società sia disposta a riprendere le trattative. Il sindacato ritiene che alla fine Tesla riconoscerà i vantaggi di un contratto collettivo.