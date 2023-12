Gli omaggi di League of Legends di Amazon Prime verranno interrotti

Gli abbonati Amazon Prime che sono anche accaniti giocatori di League of Legends hanno usufruito di skin gratuite e valuta di gioco tramite Prime Gaming. Tuttavia, sembra che questa generosa offerta finirà presto a causa dei tagli di Prime Gaming.

Ogni mese, i membri di Amazon Prime hanno potuto richiedere skin gratuite e valuta di gioco per il popolare gioco MOBA di Riot. È stato un grande vantaggio per i fan di League of Legends, senza vincoli fintanto che si ricordavano di richiedere i premi.

Sfortunatamente, Amazon ha deciso di ridimensionare la sua divisione di gioco, che include il licenziamento di 180 membri dello staff e la chiusura del suo canale Crown Twitch. Invece, la società si concentrerà sulla fornitura di popolari giochi gratuiti mensili ai suoi abbonati.

Riot ha confermato che le ricompense mensili gratuite per League of Legends, così come per altri giochi Riot come Valorant, finiranno. L'arrivo dell'ultimo lotto di omaggi è previsto per marzo 2024. Al momento non ci sono piani per sostituire la promozione, anche se il capo di League of Legends di Riot, Andrei van Roon, ha affermato che sono aperti ad altri programmi in futuro.

Sebbene l'interruzione degli omaggi possa avere un piccolo impatto sul numero di persone che giocano a League of Legends, è improbabile che influisca in modo significativo sulla popolarità del gioco. Con oltre 150 milioni di giocatori attivi, League of Legends rimane uno dei giochi MOBA più giocati e di successo.

I giocatori che desiderano rimanere aggiornati con le ultime notizie, guide e recensioni sui giochi per PC possono seguirci o sfruttare il nostro tracker delle offerte PCGN per ottimi affari.

In conclusione, la fine degli omaggi di Amazon Prime per League of Legends potrebbe deludere i giocatori, ma si tratta di un taglio necessario per la divisione giochi dell'azienda. Nonostante questo cambiamento, League of Legends continuerà a prosperare con la sua enorme base di giocatori.