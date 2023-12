Amazon Prime annulla i drop gratuiti di League of Legends: cosa significa per i giocatori

By

Gli omaggi mensili di Amazon Prime per i giocatori di League of Legends sono stati un grande vantaggio per gli abbonati, offrendo skin gratuite e valuta di gioco. Tuttavia, a causa dei tagli di Prime Gaming, questi omaggi finiranno presto.

Sebbene i contenuti gratuiti siano sempre ben accetti, questa notizia potrebbe deludere i fan di League of Legends. I drop mensili sono stati una caratteristica popolare, consentendo ai giocatori di richiedere skin gratuite, skin misteriose e fino a 350 RP ogni mese. Sfortunatamente, con Amazon che ridimensiona la sua divisione giochi, questi vantaggi cesseranno.

Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann ha spiegato che stanno apportando modifiche per concentrarsi sulla fornitura di giochi gratuiti ogni mese, poiché questo è ciò che i giocatori desiderano di più. Di conseguenza, i drop regolari di League of Legends, così come di tutti gli altri giochi Riot, incluso Valorant, verranno interrotti. L’ultima goccia dovrebbe arrivare nel marzo 2024.

I giocatori che fanno affidamento su questi drop per RP gratuiti dovranno trovare metodi alternativi. Al momento non ci sono piani di sostituzione immediati, anche se il capo di Riot Games, Andrei van Roon, ha dichiarato di essere aperto ad esplorare altri programmi in futuro.

Sebbene questa notizia possa avere un impatto su alcuni giocatori, è improbabile che abbia un effetto significativo su League of Legends nel complesso. Con oltre 150 milioni di giocatori attivi, la popolarità del gioco rimane forte. Tuttavia, i fan dovranno adeguare le proprie aspettative e trovare nuovi modi per acquisire RP e altri oggetti di gioco.

Per i giocatori più appassionati di League of Legends, l'attesa della Stagione 14 fornirà spunti su cosa aspettarsi dopo. In alternativa, i principianti possono esplorare i migliori campioni per il loro ingresso nel gioco.

