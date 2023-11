Metti le mani sugli ultimi smartwatch Samsung a prezzi imbattibili!

Samsung ha recentemente presentato la sua nuova serie di smartwatch, ma non pensare che ciò significhi che il Galaxy Watch 5 del 2022 sia ormai obsoleto. In effetti, Samsung ha dotato la serie Galaxy Watch 5 dello stesso software presente nella loro ultima versione, Watch 6, assicurando che questi modelli più vecchi siano ancora potenti. E le buone notizie non finiscono qui: Samsung offre sconti incredibili su questi orologi, rendendoli più convenienti che mai.

Una delle caratteristiche più straordinarie del Galaxy Watch 5 Pro è l'impressionante durata della batteria e le funzionalità di monitoraggio del fitness. Questo smartwatch supera i suoi concorrenti in entrambe le aree, rendendolo la scelta migliore per gli appassionati di fitness. E la parte migliore? Ora puoi mettere le mani su questo dispositivo all'avanguardia a un prezzo scontato. Con o senza LTE, il Galaxy Watch 5 Pro è disponibile a un prezzo ridotto. Il modello di connettività Bluetooth e Wi-Fi ha attualmente un prezzo di $ 399, in calo rispetto a $ 449. Se sei interessato alla versione LTE, dovrai solo pagare $ 29 extra, poiché ora è disponibile per soli $ 429 dopo una riduzione di prezzo di $ 70.

Ma non è tutto: Samsung offre sconti anche sul Galaxy Watch 5. Puoi risparmiare fino a $ 132 su un nuovo Galaxy Watch 5 senza dover permutare il tuo vecchio dispositivo. La versione LTE del Galaxy Watch 40 da 5 mm è ora disponibile all'incredibile prezzo di $ 197.99, in calo rispetto a $ 329.99. Questa offerta è applicabile sia alle opzioni di colore Grafite che Oro Rosa, permettendoti di scegliere lo stile più adatto a te.

Non perdere queste fantastiche offerte: che tu sia un appassionato di fitness o semplicemente cerchi uno smartwatch elegante e funzionale, Samsung ha la soluzione per te. Vai subito al loro negozio online per esplorare tutti i dettagli ed effettuare l'acquisto prima che l'offerta scada!

Domande frequenti

1. Posso permutare il mio vecchio smartwatch con ulteriori risparmi?

Sì, Samsung ti consente di permutare il tuo vecchio smartwatch e, a seconda del suo valore, puoi risparmiare fino a $ 155 aggiuntivi sul Galaxy Watch 5 e $ 220 sul Galaxy Watch 5 Pro.

2. Questi sconti sono disponibili per un periodo limitato?

Sì, questi sconti sono disponibili solo per un periodo limitato. Assicurati di approfittarne prima della scadenza dell'accordo.

3. La versione LTE del Galaxy Watch 5 Pro vale il costo aggiuntivo?

Se desideri la comodità aggiuntiva di poter utilizzare il tuo smartwatch senza essere connesso al telefono, vale la pena considerare la versione LTE. Tuttavia, se utilizzi principalmente il tuo smartwatch entro la portata del Bluetooth del tuo telefono, la versione con sola connettività Bluetooth e Wi-Fi ti servirà perfettamente.