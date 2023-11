YouTube Music espande la sua portata con i podcast

L'ambizione di Google di posizionare YouTube come piattaforma di riferimento per tutto ciò che riguarda l'intrattenimento ha fatto un altro balzo in avanti. In seguito all'integrazione di YouTube e YouTube Music, la piattaforma ora soddisfa le tue esigenze di streaming multimediale, inclusi video, film, musica e persino podcast.

Nel tentativo di sostituire l'app Google Podcasts esistente, YouTube Music ha ora aggiunto i podcast al suo repertorio, consentendo ai podcaster di pubblicare direttamente i propri contenuti senza intermediari. Questa mossa non solo semplifica il processo di pubblicazione, ma rende anche più semplice per gli ascoltatori iscriversi.

Di recente, Google ha iniziato a implementare questa funzionalità podcast nelle versioni Android e web dell'app YouTube Music, rendendola più accessibile a un pubblico più ampio. Sfortunatamente, gli utenti iOS dovranno aspettare ancora un po' prima di poter godersi i podcast su YouTube Music, poiché la funzionalità deve ancora essere implementata su quella piattaforma. Tuttavia, gli utenti iOS possono comunque accedere ai podcast aggiunti tramite altre piattaforme.

Aggiungere un podcast tramite un feed RSS è un processo semplice sia sull'app Android che sulla versione web. Nella scheda Libreria dell'app Android, gli utenti possono trovare l'opzione per aggiungere un podcast toccando la categoria "Podcast". Da lì, possono scegliere di sfogliare i podcast più popolari o inserire un URL .xml privato o pubblico per il feed del podcast desiderato. La versione web offre un processo simile, accessibile tramite music.youtube.com/library/podcasts.

L'impegno di Google nel rendere YouTube Music una destinazione di podcasting completa è evidente nei suoi investimenti in risorse per migliorare l'esperienza di podcasting. Fornire strumenti di migrazione, come la possibilità di importare feed RSS di podcast, rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'azienda.

Con l'espansione di YouTube Music nei podcast, sia i creatori di contenuti che gli ascoltatori possono aspettarsi un'esperienza di streaming più integrata e fluida. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti man mano che YouTube Music continua ad evolversi.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali piattaforme supportano la funzionalità podcast su YouTube Music?

Attualmente, la funzione podcast è disponibile sull'app Android e sulla versione web di YouTube Music. La funzionalità non è stata ancora implementata su iOS, sebbene sia ancora possibile accedere ai podcast esistenti aggiunti tramite altre piattaforme su iOS.

2. Come faccio ad aggiungere un podcast tramite feed RSS sull'app YouTube Music per Android?

Per aggiungere un podcast tramite un feed RSS sull'app Android, vai alla scheda Libreria e tocca la categoria "Podcast". Quindi, seleziona l'opzione "Aggiungi podcast" in basso a sinistra. Avrai la possibilità di sfogliare i podcast più popolari o inserire un URL .xml privato o pubblico per il feed del podcast desiderato.

3. Posso aggiungere un podcast tramite feed RSS sulla versione web di YouTube Music?

Sì, puoi aggiungere un podcast tramite feed RSS sulla versione web di YouTube Music. Basta andare su music.youtube.com/library/podcasts e seguire la stessa procedura dell'app Android.