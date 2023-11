Nuovo pacchetto sui droni Ninja Dragon: esplora i cieli con uno sconto

Stai cercando di portare le tue abilità di volo con i droni al livello successivo? Non cercare oltre il pacchetto Ninja Dragon, che ti offre non uno, ma due incredibili droni a un prezzo scontato. Phantom K PRO e Alpha Z Pro sono ricchi di funzionalità che miglioreranno il tuo gioco di fotografia aerea e videografia. E la parte migliore? Puoi acquistare questo pacchetto con uno sconto sorprendente del 57%, ma solo fino al 9 novembre!

Il Phantom K PRO è un quadricottero compatto e pieghevole che offre una moltitudine di caratteristiche impressionanti. Cattura splendide riprese aeree con la sua fotocamera HD 4K e goditi voli stabili con la modalità di mantenimento dell'altitudine. Con il riconoscimento dei gesti, la connettività WiFi e l'esperienza VR 3D, questo drone apre un mondo di possibilità per catturare momenti mozzafiato dall'alto. La sua batteria modulare da 1,800 mAh garantisce un tempo di volo prolungato e il giroscopio a sei assi fornisce un controllo preciso e stabile. Con una distanza del telecomando di 100 m e una distanza FPV in streaming in tempo reale di 15-30 m, puoi immergerti nell'azione come mai prima d'ora.

Altrettanto impressionante, Alpha Z Pro è un drone che porta la versatilità a nuovi livelli. Dotato di una configurazione a doppia fotocamera, tra cui una fotocamera frontale grandangolare 4K e una fotocamera inferiore da 720p, questo drone cattura immagini straordinarie da diverse angolazioni. La modalità di mantenimento dell'altitudine e l'FPV in tempo reale sono solo la punta dell'iceberg. Alpha Z Pro dispone anche della modalità headless e del ritorno automatico con un solo tasto per una maggiore comodità. Il telaio pieghevole aggiunge portabilità, permettendoti di portare questo drone con te nelle tue avventure. Con una distanza del controller compresa tra 260 e 300 piedi, puoi esplorare vasti paesaggi e catturare filmati straordinari con facilità.

Pronto a sbloccare il tuo potenziale di volo con droni? Non perderti il ​​pacchetto Ninja Dragon Phantom K PRO e Alpha Z Pro, disponibile al prezzo scontato di $ 159.97 fino al 9 novembre. Affrettati, i prezzi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Migliora il tuo gioco di fotografia aerea e intraprendi una nuova avventura nei cieli!

FAQ

1. Posso acquistare i droni separatamente?

No, Ninja Dragon Phantom K PRO e Alpha Z Pro sono disponibili solo come pacchetto a prezzo scontato.

2. Qual è la durata della batteria di questi droni?

Il Phantom K PRO è dotato di una batteria modulare da 1,800 mAh che garantisce un tempo di volo prolungato. La durata della batteria di Alpha Z Pro può variare in base all'utilizzo e alle condizioni.

3. Sono disponibili pezzi di ricambio per questi droni?

Sì, i pezzi di ricambio sia per Phantom K PRO che per Alpha Z Pro sono disponibili per l'acquisto separatamente per garantire una facile manutenzione e riparazione.

4. Questi droni sono coperti da garanzia?

Ti invitiamo a consultare il sito web del produttore per informazioni sulla garanzia specifica dei droni Ninja Dragon.