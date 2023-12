Sonic Superstars non soddisfa le aspettative, nonostante la resistenza di Sonic

In mezzo all'entusiasmo che circondava il rilascio simultaneo di Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder, divenne subito evidente che uno di questi iconici platform 2D era emerso come il chiaro vincitore. Mentre Super Mario Bros. Wonder ha infranto i record di vendite e si è assicurato il posto come il gioco di Mario più venduto di tutti i tempi con l'incredibile cifra di 4.3 milioni di copie vendute in sole due settimane, Sonic Superstars non è stato all'altezza delle aspettative di Sega.

In un recente rapporto finanziario, il capo di Sega Haruki Satomi ha riconosciuto che Sonic Superstars ha avuto "un inizio leggermente più debole di quanto ci aspettassimo". Interrogato sul motivo di questa prestazione poco brillante durante una sessione di domande e risposte incentrata sugli investitori, Satomi l'ha attribuita all'impatto di altri titoli importanti rilasciati nello stesso periodo, senza nominare direttamente Super Mario Bros. Wonder.

Tuttavia, l’influenza di Super Mario Bros. Wonder su Sonic Superstars non è del tutto sorprendente. I possessori di Nintendo Switch, in particolare, gravitavano verso l'ultimo capitolo di Mario, lasciando Sonic Superstars in difficoltà nel generare un interesse significativo su altre piattaforme. Inoltre, l'uscita di ottobre di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5 e la continua popolarità di altre recenti versioni di giochi, come Assassin's Creed Mirage e Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, potrebbero aver ulteriormente distolto l'attenzione dei giocatori.

Satomi rimane ottimista riguardo al potenziale di successo di Sonic Superstars. Ha sottolineato che le festività natalizie, in particolare i mesi di novembre e dicembre, storicamente portano forti vendite per le IP Sonic. Sega prevede di aumentare le promozioni durante questo periodo cruciale, con oltre il 90% del budget di marketing del gioco stanziato per il Ringraziamento e le festività natalizie.

Un altro fattore che potrebbe avere un impatto significativo sulle vendite di Sonic Superstars è l'uscita dell'attesissimo terzo film di Sonic, prevista per dicembre 2024. Nintendo ha precedentemente affermato che il successo di The Super Mario Bros. Movie ha aumentato le vendite di tutto ciò che riguarda Mario. Sega spera in un effetto simile con Sonic Superstars.

Mentre Sega continua i suoi sforzi di marketing e si prepara per l'uscita del terzo film, la società affronta la sfida di convincere i fan a dare una possibilità a Sonic Superstars. Le prime recensioni, come la valutazione 7/10 di IGN, lodano alcuni aspetti del gioco ma evidenziano la sua accoglienza mista a causa delle nuove funzionalità sia promettenti che discutibili.

Nonostante un inizio un po' poco brillante, la popolarità duratura di Sonic e gli sforzi continui di Sega per espandere la portata del franchise ispirano ottimismo per il futuro successo di Sonic Superstars. Solo il tempo dirà se Sonic sarà all'altezza della situazione e riconquisterà la sua gloria nel competitivo mondo dei giochi.

FAQ

D: Perché Sonic Superstars ha avuto un inizio più debole del previsto?

R: Secondo il boss di Sega, Haruki Satomi, l'impatto di altre importanti uscite di giochi, come Super Mario Bros. Wonder, ha giocato un ruolo significativo nella sottoperformance di Sonic Superstars.

D: Sonic Superstars non è riuscito a suscitare interesse su piattaforme diverse da Nintendo?

R: Sì, mentre Super Mario Bros. Wonder era preferito dai possessori di Nintendo Switch, Sonic Superstars ha faticato a suscitare interesse su altre piattaforme di gioco.

D: Quali altri giochi potrebbero aver distolto l'attenzione da Sonic Superstars?

R: Giochi come Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 e Mortal Kombat 1, rilasciati più o meno nello stesso periodo, probabilmente hanno distolto l'attenzione da Sonic Superstars.

D: In che modo Sega intende aumentare le vendite di Sonic Superstars?

R: Sega prevede di aumentare le promozioni durante le prossime festività natalizie, concentrandosi sui mesi di novembre e dicembre, che storicamente generano vendite elevate per le IP Sonic.

D: Il terzo film di Sonic avrà un impatto sulle vendite di Sonic Superstars?

R: Sega spera che l'uscita del terzo film di Sonic nel dicembre 2024 avrà un impatto positivo sulle vendite di Sonic Superstars, in modo simile a come il successo del film The Super Mario Bros. ha potenziato tutto ciò che riguarda Mario.