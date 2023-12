I migliori ristoranti di Paso Robles secondo Yelp

Paso Robles, noto per le sue cantine e la cucina locale, offre una varietà di opzioni per la ristorazione amate sia dalla gente del posto che dai turisti. Ecco alcuni dei ristoranti più apprezzati di Paso Robles secondo le recensioni di Yelp.

Lebber's Pizza: Con un punteggio di 5.0 e 22 recensioni, Lebber's Pizza si distingue per le sue pizze cotte nel forno a legna, provenienti dall'Italia. I clienti sono entusiasti del sapore della pasta madre e della consistenza straordinaria dell'impasto. Il ristorante offre anche insalate, snack e pizze creative e saporite che vale la pena provare. Di proprietà e gestito da una coppia locale, Lebber's Pizza è nota per l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e per la fornitura di un servizio eccezionale.

Cépage presso Paris Valley Road Estate Winery: questo ristorante, situato in un'azienda vinicola, ha ricevuto una valutazione di 5.0 con 7 recensioni. I visitatori rimangono affascinati dalla vista mozzafiato sul vigneto e dal cibo delizioso. L'antipasto di uova alla diavola è descritto come unico e fuori dal mondo. Molto apprezzati sono anche piatti come il panino al formaggio grigliato con confit d'anatra e le polpette di agnello in salsa al curry. Gli ospiti possono abbinare il loro pasto con il vino perfetto dalla selezione di Paris Valley.

Somm's Kitchen: Con una valutazione di 4.9 e 453 recensioni, Somm's Kitchen offre un'esperienza culinaria unica. Lo chef prepara i piatti davanti agli ospiti, spiegandoli e abbinandoli a vini provenienti da tutto il mondo. L'ambiente intimo e i prezzi ragionevoli danno l'impressione di avere uno chef gourmet che prepara un pasto privato. Gli ospiti se ne vanno soddisfatti e colpiti dalla passione dello chef per il cibo e il vino.

Ziggy's: Ziggy's ha ricevuto una valutazione di 4.8 con 108 recensioni. È un paradiso sia per vegani che per non vegani, offrendo deliziose opzioni vegane come involtini di uova di avocado e insalata KCK. I visitatori apprezzano il servizio cordiale e consigliano di fermarsi da Ziggy's per un assaggio dei suoi ingredienti e sapori gustosi.

Sunrise Cafe: con una valutazione di 4.7 e 139 recensioni, il Sunrise Cafe è un'azienda a conduzione familiare che offre opzioni per colazione e pranzo. Gli ospiti apprezzano il servizio rapido e cordiale, nonché la buona selezione di prodotti alimentari. Piatti come la frittata di Denver e il granchio Benedict ricevono elogi per il loro gusto e la loro qualità. Anche le famiglie con bambini apprezzano l'atmosfera accogliente.

The Vreamery: questo ristorante vegano ha una valutazione di 4.7 con 113 recensioni. I visitatori rimangono colpiti dalla selezione di piatti, comprese opzioni come Thankful Turkey, Peaceful Piglet e Compassionate Caprese. Anche i formaggi sono altamente consigliati per il loro gusto e la loro qualità. Gli ospiti apprezzano la possibilità di gustare il pasto nel cortile o di portarlo con sé per un picnic in riva all'oceano.

Questi ristoranti a Paso Robles offrono una vasta gamma di esperienze culinarie, garantendo che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Che tu abbia voglia di pizza, cucina vegana o un pasto gourmet abbinato a vini pregiati, questi locali ti lasceranno sicuramente soddisfatto.