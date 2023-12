Donna attaccata da un bisonte nel Parco Nazionale di Yellowstone

Un recente incidente nel Parco Nazionale di Yellowstone ha evidenziato ancora una volta l’importanza di mantenere una distanza di sicurezza dalla fauna selvatica. Una donna di 47 anni residente a Phoenix e il suo compagno stavano facendo una passeggiata vicino a Lake Lodge Cabins quando hanno incontrato due bisonti. Tragicamente, uno dei bisonti ha caricato la donna e l'ha incornata, provocandole lesioni significative all'addome e al torace.

La donna è stata rapidamente trasportata in aereo al Centro medico regionale dell'Idaho orientale per le cure. Tuttavia, i dettagli sulle sue condizioni non sono stati rilasciati al pubblico. Il National Park Service sta attualmente indagando sull'incidente e al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

Non è chiaro quanto fossero vicini la donna e il suo compagno al bisonte prima che avvenisse l’attacco. Tuttavia, i regolamenti del Parco Nazionale di Yellowstone richiedono ai visitatori di mantenere una distanza minima di 25 metri dai bisonti. I funzionari del parco hanno ribadito l’importanza di rispettare la fauna selvatica e di riconoscere che possono essere pericolosi se avvicinati.

Questo incidente segna il primo attacco di bisonti nel Parco Nazionale di Yellowstone nel 2023. Tuttavia, arriva dopo una serie di incidenti simili avvenuti lo scorso anno, in cui i visitatori sono stati attaccati per essersi avventurati troppo vicino ai bisonti. Uno di questi incidenti ha coinvolto un turista dell'Ohio che si è avvicinato a un bisonte da una passerella ed è stato incornato, venendo lanciato a tre metri in aria.

Questi incidenti servono a ricordare che gli animali selvatici dovrebbero essere osservati da una distanza di sicurezza, poiché sono imprevedibili e possono diventare rapidamente aggressivi. Il Parco Nazionale di Yellowstone offre incredibili opportunità di osservare la natura incontaminata, ma la sicurezza sia dei visitatori che della fauna selvatica dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Mentre le indagini su quest’ultimo attacco continuano, è fondamentale seguire le linee guida stabilite dai funzionari del parco e mantenere una distanza rispettosa da tutti gli incontri con la fauna selvatica.