Lo spin-off dell'evoluzione di Yakuza: Like a Dragon Gaiden

Nel vortice di attesa che circonda il franchise di Yakuza, è emerso un nuovo spin-off, che fa luce sull'ex protagonista Kiryu Kazuma. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name originariamente iniziò come una semplice espansione scaricabile, creata per colmare il divario tra i sequel principali. Tuttavia, si è rapidamente evoluto in un gioco accattivante.

Masayoshi Yokoyama, lo scrittore di Like a Dragon Gaiden, ha rivelato che l'idea per lo spin-off è nata come intermezzo all'interno del prossimo sequel completo, Like a Dragon: Infinite Wealth. "Non esiste una distinzione significativa tra Like a Dragon Gaiden e Like a Dragon: Infinite Wealth", ha spiegato Yokoyama. "In un certo senso, Like a Dragon Gaiden è nato da Like a Dragon: Infinite Wealth."

Inizialmente, gli sviluppatori intendevano presentare il passato di Kiryu attraverso un breve intermezzo di 30 minuti in Like a Dragon: Infinite Wealth. Tuttavia, presto si resero conto che questa trama aveva il potenziale per affascinare i giocatori come un gioco separato. Nonostante il carico di lavoro aggiuntivo, hanno deciso di sfruttare lo stesso motore e trasformarlo in un vero e proprio spin-off. Per realizzare questa trasformazione ci sono voluti solo sei mesi.

Approfondire Like a Dragon Gaiden rivelerà la storia mai raccontata di Kiryu Kazuma da quando la serie ha spostato l'attenzione da lui in Yakuza: Like a Dragon. Poiché Kiryu ritorna anche come doppio protagonista in Like a Dragon: Infinite Wealth, Gaiden funge da storia secondaria che si svolge durante gli eventi di Yakuza: Like a Dragon ma si allontana dalla trama principale.

Per rafforzare il legame tra lo spin-off e il sequel, Like a Dragon Gaiden includerà una speciale versione di prova di Like a Dragon: Infinite Wealth, fornendo ai giocatori un assaggio di ciò che verrà. Tuttavia, la versione occidentale di Gaiden rimarrà una versione digitale, disponibile esclusivamente in Giappone. I giocatori si immergeranno nell'autentica esperienza giapponese, giocando con l'audio giapponese originale accompagnato da sottotitoli in inglese.

L'evoluzione di Like a Dragon Gaiden mostra l'impegno di RGG Studio nel fornire narrazioni avvincenti all'interno dell'universo Yakuza. Da semplice intermezzo a gioco a sé stante, questo spin-off promette di affascinare sia i fan che i nuovi arrivati, facendo luce sul misterioso passato di Kiryu.

FAQ:

D: Quanto tempo ci è voluto per sviluppare Like a Dragon Gaiden?

R: Like a Dragon Gaiden è stato sviluppato in soli sei mesi.

D: Like a Dragon Gaiden avrà una versione fisica in occidente?

R: No, Like a Dragon Gaiden sarà disponibile solo in formato fisico in Giappone.

D: I giocatori possono aspettarsi una versione doppiata in inglese di Like a Dragon Gaiden?

R: No, lo spin-off sarà disponibile con audio giapponese e sottotitoli in inglese.