Immergersi nel vasto mondo di Yakuza: Infinite Wealth

Yakuza: Infinite Wealth, l'ultimo capitolo della rinomata serie di giochi Yakuza sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio, è pronto a diventare il gioco Yakuza più lungo fino ad oggi. Masayoshi Yokoyama, capo di RGG Studio, ha descritto il gioco come un videogioco di "classe mostruosa" che supera i suoi predecessori sia in lunghezza che in profondità. Mentre è noto che i precedenti giochi Yakuza richiedevano molto tempo per essere completati, Yakuza: Infinite Wealth promette un'esperienza che immergerà i giocatori in un mondo accattivante ancora più a lungo.

Affermando che questo gioco farà ammalare i giocatori se giocato continuamente, Yokoyama sottolinea la necessità di generare entusiasmo e creare una "atmosfera da festival" che circonda Infinite Wealth. Lo studio mira a fornire un'esperienza che affascinerà i giocatori dall'inizio alla fine e li terrà impegnati, anche a scapito della loro salute. La visione di Yokoyama prevede che i giocatori completino il gioco entro una settimana o un mese, contribuendo a creare un senso di anticipazione collettiva e divertimento condiviso.

I giochi Yakuza sono sempre stati famosi per la loro ricchezza di contenuti e gli impegnativi requisiti di completamento. Per i completisti, spuntare ogni casella in Yakuza 5, ad esempio, potrebbe richiedere fino a 156 ore. Yakuza: Like a Dragon, il titolo più recente prima di Infinite Wealth, è riuscito a bilanciare leggermente le cose, con un tempo di completamento di 103 ore. Tuttavia, si prevede che Infinite Wealth supererà questi numeri, con un tempo di completamento previsto di oltre 160 ore.

Questo annuncio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni esprimono preoccupazione per un potenziale sovraccarico di contenuti riempitivi, menzionando la loro esperienza con Yakuza 5. Altri attendono con impazienza la prospettiva di un gioco lungo e dal buon ritmo, facendo paragoni con Yakuza: Like a Dragon, che sembrava più breve a causa del suo ritmo superiore. . Mentre Infinite Wealth si avventura oltre il Giappone per la prima volta, trasportando i giocatori nella splendida cornice delle Hawaii, il gioco offre infinite possibilità di esplorazione ed eccitazione.

Yakuza: Infinite Wealth uscirà il 26 gennaio, dopo il recente lancio di Like a Dragon Gaiden. Mentre la serie Yakuza continua ad ampliare i confini del gameplay coinvolgente, i fan attendono con impazienza la possibilità di imbarcarsi in questa nuova epica avventura.

FAQ

1. Quanto dura Yakuza: Infinite Wealth?

Si prevede che Yakuza: Infinite Wealth abbia una storia principale che duri circa 50 ore o più, con un potenziale tempo di completamento totale superiore a 160 ore.

2. Il gioco includerà contenuti riempitivi?

Mentre alcuni fan esprimono preoccupazione per i contenuti riempitivi basati sui precedenti giochi Yakuza, l'obiettivo di Infinite Wealth è creare un'esperienza coinvolgente e coinvolgente per i giocatori.

3. Dov'è ambientato Yakuza: Infinite Wealth?

Per la prima volta nella serie, Yakuza: Infinite Wealth si svolge alle Hawaii, offrendo ai giocatori uno scenario fresco e vivace per le loro avventure.

4. Quando è la data di uscita di Yakuza: Infinite Wealth?

Yakuza: Infinite Wealth uscirà il 26 gennaio, dopo il lancio di Like a Dragon Gaiden.