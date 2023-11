Xiaomi presenta la piattaforma software IoT open source, Xiaomi Vela, durante una conferenza

Xiaomi, un attore di spicco nello spazio Internet of Things (IoT), ha lanciato ufficialmente la sua piattaforma software IoT aggiornata, nota come Xiaomi Vela. L'annuncio è arrivato durante la recente Xiaomi IoT Ecological Partner Conference, in cui l'azienda mirava a rafforzare la propria posizione nel settore IoT. Xiaomi Vela è stata inizialmente introdotta nel 2020, ma ora viene resa open source.

Durante la conferenza, Lu Weibing, partner e presidente del Gruppo Xiaomi, e Zeng Xuezhong, vicepresidente senior e presidente del dipartimento di telefonia mobile del Gruppo Xiaomi, hanno tenuto discorsi sottolineando l'importanza di Xiaomi Vela per gli sviluppatori globali di software e hardware. La piattaforma software, basata sul sistema operativo in tempo reale open source NuttX, fornisce servizi software unificati per varie piattaforme hardware IoT.

Una delle caratteristiche distintive di Xiaomi Vela è la sua capacità di fornire funzionalità e prestazioni simili a Linux richiedendo meno risorse di sistema. Ciò la rende una soluzione conveniente, in particolare per i dispositivi IoT di fascia bassa. Gli sviluppatori che optano per Xiaomi Vela possono beneficiare di costi hardware ridotti e migliori prestazioni in termini di costi complessivi del prodotto.

Inoltre, Xiaomi Vela offre personalizzazione e compatibilità tramite l'interfaccia POSIX. Ciò consente di trasferire facilmente le librerie e i componenti open source esistenti sulla piattaforma Linux sulla piattaforma Xiaomi Vela. Questa flessibilità consente agli sviluppatori di sfruttare senza problemi le proprie competenze e i propri strumenti.

Sotto la guida di Fan Dian, Xiaomi Vela mira a favorire la collaborazione tra gli sviluppatori su diverse piattaforme IoT. La piattaforma è attualmente compatibile con una gamma di prodotti, tra cui smartwatch, fitness tracker e altoparlanti intelligenti. In futuro, prevede di espandere la sua compatibilità per includere altri elettrodomestici intelligenti, ISP di fotocamere e sensori.

Rendendo Xiaomi Vela open source, Xiaomi sta aprendo la strada agli sviluppatori globali per contribuire e sfruttare questa innovativa piattaforma software integrata IoT. Questa mossa ha il potenziale per promuovere ulteriore innovazione nel settore IoT e plasmare il futuro delle tecnologie IoT.

Domande frequenti

1. Cos'è Xiaomi Vela?

Xiaomi Vela è una piattaforma software IoT sviluppata da Xiaomi che fornisce servizi software unificati su varie piattaforme hardware IoT. Offre componenti avanzati, framework intuitivi e bassi requisiti di risorse di sistema rispetto a Linux, rendendolo un'alternativa economicamente vantaggiosa per i dispositivi IoT.

2. Xiaomi Vela è open source?

Sì, Xiaomi Vela è stato reso open source. Segue la licenza open source Apache 2.0, consentendo agli sviluppatori di software e hardware globali di sfruttare e contribuire alla piattaforma.

3. Come si confronta Xiaomi Vela con Linux?

Xiaomi Vela offre funzionalità e prestazioni simili a Linux ma richiede meno risorse di sistema. Ciò la rende una soluzione conveniente, in particolare per i dispositivi IoT di fascia bassa.

4. È possibile utilizzare le librerie e i componenti Linux esistenti con Xiaomi Vela?

Sì, Xiaomi Vela offre personalizzazione e compatibilità tramite l'interfaccia POSIX. Le librerie e i componenti open source esistenti sulla piattaforma Linux possono essere trasferiti senza problemi su Xiaomi Vela.

5. Qual è la portata futura di Xiaomi Vela?

Xiaomi Vela mira ad espandere la sua compatibilità per includere in futuro altri elettrodomestici intelligenti, ISP di fotocamere e sensori. La piattaforma mira a favorire la collaborazione tra gli sviluppatori su diverse piattaforme IoT all'interno dell'ecosistema.