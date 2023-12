Xiaomi Mall anticipa un'entusiasmante collaborazione con "Genshin Impact" nella prossima versione di Smart Wearable

Riepilogo: Xiaomi Mall ha introdotto una sezione di prenotazione sulla sua pagina di dispositivi indossabili intelligenti, suggerendo una prossima collaborazione con il popolare gioco "Genshin Impact". Anche se i dettagli specifici rimangono segreti, gli appassionati di tecnologia e giochi possono anticipare un'entusiasmante fusione di tecnologia e giochi nei prossimi dispositivi indossabili intelligenti di Xiaomi.

La pagina degli smart wearable di Xiaomi Mall ha recentemente svelato una sezione di prenotazione, suscitando curiosità tra gli appassionati di tecnologia. La pagina indica un'imminente collaborazione tra Xiaomi e il famoso gioco "Genshin Impact", promettendo una miscela innovativa di tecnologia e giochi.

Sebbene i dettagli riguardanti la collaborazione siano avvolti nel mistero, l’attesa cresce man mano che la data di lancio si avvicina. Xiaomi ha una storia di partnership di successo con “Genshin Impact”, avendo precedentemente rilasciato Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition ha mostrato l'impegno di Xiaomi nella personalizzazione. Sfoggiando una vivace combinazione di colori rossi con un motivo a quadrifoglio dorato, questa versione unica si distingueva dal modello standard. La custodia per cuffie in stile zaino in dotazione presentava un design con fibbia magnetica per una maggiore comodità.

Dal punto di vista del prezzo, Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition è stato lanciato a 399 yuan ($ 56), leggermente superiore rispetto all'originale Redmi AirDots 3 Pro, al prezzo di 299 yuan (~ $ 42).

A parte i miglioramenti estetici, l'edizione personalizzata incorporava funzionalità interessanti per i fan del gioco. I comandi vocali nativi del personaggio Keli, animazioni pop-up personalizzate e una riduzione del rumore di 35 dB hanno migliorato l'esperienza dell'utente. Le cuffie vantavano tre microfoni integrati e supportavano la modalità di trasparenza regolare e la modalità di trasparenza vocale, offrendo versatilità nelle preferenze audio.

Mentre la sezione prenotazioni di Xiaomi Mall anticipa la collaborazione, i fan e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza ulteriori informazioni sull'intrigante fusione di tecnologia e giochi che i prossimi dispositivi indossabili intelligenti porteranno.