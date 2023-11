Presentazione di Xiaomi HyperConnect: miglioramento dell'interconnettività tra dispositivi

By

Xiaomi ha recentemente presentato il suo nuovo sistema operativo unificato, HyperOS, che ha fatto il suo debutto sulla serie Xiaomi 14, gli ultimi smartphone di punta dell'azienda. Oltre a questo annuncio, Xiaomi ha condiviso i suoi piani per una conferenza degli sviluppatori il 16 novembre, dove verranno divulgati maggiori dettagli sull'integrazione di terze parti. Con l'avvicinarsi della conferenza, Xiaomi ha offerto un'anteprima di alcune delle funzionalità che HyperOS ha da offrire.

Al centro di Xiaomi HyperOS c'è HyperConnect, che consente un'interconnettività senza soluzione di continuità tra i dispositivi. Agendo come un framework di interconnessione aperto, HyperConnect è progettato per consentire ai produttori di terze parti di sfruttare e migliorare le funzionalità cross-device dei loro prodotti. Comprende cinque sottosistemi: sottosistema distribuito, sottosistema framework di servizi cross-end, sottosistema di capacità pubbliche cross-end, sottosistema framework di applicazioni cross-end e sottosistema di sicurezza cross-end.

HyperConnect condivide una sorprendente somiglianza con il Super Device di Huawei, dimostrando l'enfasi di Xiaomi sulla creazione di un ecosistema che consenta una comunicazione fluida tra vari dispositivi. Gli utenti possono aspettarsi un'esperienza simile all'ecosistema HarmonyOS di Huawei, poiché HyperOS mira a fornire una piattaforma unificata e coesa.

Per gli utenti finali, il vantaggio principale è che i prodotti di terze parti compatibili con HyperConnect possono essere gestiti senza problemi sui dispositivi che eseguono HyperOS. Questa integrazione offre una versione migliorata del Mi Magic Center, precedentemente introdotto con MIUI 13. Con l'importante ecosistema IoT di Xiaomi che si estende in tutto il mondo, non sarà una sorpresa se questa funzionalità alla fine raggiungerà i mercati internazionali.

Sebbene Xiaomi abbia espresso l'intenzione di portare HyperOS sui mercati globali, non è chiaro se tutte le funzionalità, incluso HyperConnect, saranno disponibili al di fuori della Cina continentale. Tuttavia, dato l'impegno di Xiaomi nell'espansione della propria portata e la forte presenza nel mercato IoT, è molto probabile che il pubblico internazionale sperimenterà presto i vantaggi di HyperConnect.

FAQ:

D: Cos'è HyperConnect?

R: HyperConnect è un framework di interconnessione aperto all'interno del sistema operativo HyperOS di Xiaomi. Consente funzionalità cross-device perfette per produttori di terze parti.

D: Come si confronta HyperConnect con il Super Device di Huawei?

R: HyperConnect condivide somiglianze con il Super Device di Huawei, evidenziando gli sforzi di Xiaomi nella creazione di un ecosistema che consenta una comunicazione fluida tra i dispositivi.

D: I prodotti di terze parti compatibili con HyperConnect possono funzionare su dispositivi che eseguono HyperOS?

R: Sì, i prodotti di terze parti integrati con HyperConnect possono essere gestiti senza problemi sui dispositivi che eseguono HyperOS.

D: HyperOS e HyperConnect saranno disponibili al di fuori della Cina continentale?

R: Xiaomi ha espresso l'intenzione di portare HyperOS sui mercati globali, anche se non è chiaro se tutte le funzionalità, incluso HyperConnect, saranno disponibili a livello internazionale.