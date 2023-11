Xiaomi festeggia vendendo oltre tre milioni di smartphone Redmi 12 5G, presentando una connettività rivoluzionaria

By

Xiaomi, una società tecnologica globale, ha recentemente annunciato un traguardo significativo: aver venduto oltre tre milioni di unità del suo popolare smartphone Redmi 12 5G. Lanciato ad agosto, questo smartphone è stato elogiato per la sua rivoluzionaria connettività 5G, offrendo esperienze senza interruzioni agli utenti di tutto il mondo.

Lo smartphone Redmi 12 5G si distingue per le sue specifiche impressionanti. Alimentato dal processore Snapdragon 4 Gen 2, offre prestazioni eccezionali, consentendo agli utenti di multitasking senza sforzo. Con un massimo di 8 GB di RAM e 8 GB extra di RAM virtuale, il dispositivo garantisce operazioni fluide anche con attività ad uso intensivo di risorse.

Il dispositivo vanta ampie opzioni di archiviazione, comprese le scelte da 128 GB e 256 GB, oltre alla possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD. Questa flessibilità consente agli utenti di archiviare una grande quantità di dati, tra cui foto, video e applicazioni.

Dotato di uno straordinario display FHD+ da 6.79 pollici, il Redmi 12 5G offre un'esperienza visiva coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento adattiva di 90 Hz, gli utenti possono aspettarsi animazioni fluide e transizioni fluide durante la navigazione nell'interfaccia del dispositivo. In combinazione con le sue funzionalità AI, la fotocamera principale da 50 MP cattura foto straordinarie con dettagli e chiarezza impressionanti.

Il Redmi 12 5G è ottimizzato anche per la resistenza. La sua batteria da 5,000 mAh garantisce agli utenti di poter utilizzare il proprio dispositivo per periodi prolungati senza preoccuparsi di ricariche frequenti. Inoltre, la classificazione IP53 per la resistenza all'acqua e alla polvere fornisce un ulteriore livello di durata, proteggendo il dispositivo dai rischi quotidiani.

Con un prezzo iniziale di ₹ 11,999 per il modello da 4 GB + 128 GB, Redmi 12 5G offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per le sue straordinarie funzionalità. Disponibile in tre attraenti opzioni di colore – Jade Black, Moonstone Silver e Pastel Blue – gli utenti hanno la libertà di scegliere un dispositivo che si adatti al loro stile.

Per provare la rivoluzionaria connettività 5G e le funzionalità superiori del Redmi 12 5G, i consumatori interessati possono acquistare lo smartphone da Mi.com, Amazon.com, Mi Home, Mi Studio e partner di vendita al dettaglio autorizzati.

