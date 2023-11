Lancio della nuova potente linea Xiaomi 14, che mostra una durata incredibile

Xiaomi, la principale azienda tecnologica cinese, ha recentemente svelato le sue specifiche più potenti con il lancio della linea Xiaomi 14. Questa gamma include Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e un modello in edizione speciale caratterizzato da un telaio in lega di titanio. Un video che evidenzia la forza del telefono è emerso sui social media, lasciando tutti sbalorditi.

Sebbene questi nuovi dispositivi siano stati introdotti in Cina, presto diventeranno parte anche del mercato indiano. Il modello in edizione speciale, realizzato al 99% in titanio di qualità aerospaziale, ha un prezzo di 6,499 yuan, ovvero circa 75,000 rupie in valuta indiana. Il modello normale Xiaomi 14 Pro, invece, ha un prezzo di 5,999 yuan (circa 70,000 rupie).

Il dispositivo in edizione speciale Xiaomi 14 Pro è realizzato con Dragon Crystal Glass sulla parte anteriore e presenta un display 120K con frequenza di aggiornamento di 2 Hz con una luminosità di picco di 3000 nit. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, questo telefono vanta una tripla fotocamera da 50 MP sul retro e una fotocamera da 32 MP per selfie e videochiamate. Funziona su Xiaomi HyperOS e include un sensore infra, supporto Dolby Atmos e una capacità della batteria di 4880 mAh. Con il supporto della ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W, questo dispositivo unisce praticità ed efficienza.

Il video dimostra l'eccezionale durata del nuovo telefono, con Xiaomi che afferma che il vetro utilizzato nel suo display è più resistente di qualsiasi altro telefono sul mercato. Nel video si vede un giovane che usa lo Xiaomi 14 Pro come un martello, colpendolo con un chiodo. Ciò dimostra la notevole forza del Dragon Crystal Glass di Xiaomi.

FAQ:

1. Di cosa è fatto il modello in edizione speciale della linea Xiaomi 14?

Il modello in edizione speciale della linea Xiaomi 14 è realizzato con un telaio in lega di titanio, garantendo una durata eccezionale.

2. Qual è il prezzo del modello in edizione speciale?

Il modello in edizione speciale ha un prezzo di 6,499 yuan, ovvero circa 75,000 rupie in valuta indiana.

3. Quali sono le caratteristiche principali dello Xiaomi 14 Pro?

Lo Xiaomi 14 Pro è dotato di un display 120K con frequenza di aggiornamento di 2 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una configurazione con tripla fotocamera da 50 MP, una fotocamera frontale da 32 MP e supporto per la ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W.