Xbox di Microsoft fa un'audace mossa di marketing con l'annuncio pop-up di Call of Duty

Con una mossa sorprendente, Xbox ha recentemente offerto agli utenti nordamericani un annuncio pop-up a schermo intero per Call of Duty: Modern Warfare 3, segnalando una significativa spinta di marketing per uno dei più grandi franchise di giochi di Microsoft. L'annuncio, che appare quando gli utenti avviano la propria console, mostra la versione premium del gioco e incoraggia i giocatori a effettuare un acquisto.

Sebbene Xbox abbia utilizzato promozioni simili a schermo intero per giochi come Starfield e Forza Motorsport nelle ultime settimane, questo annuncio di Call of Duty si distingue per la popolarità del gioco e lo status di franchise di punta. L'annuncio è un evento unico e può essere facilmente chiuso dagli utenti.

La campagna di Modern Warfare 3 è stata resa disponibile tramite accesso anticipato, con il rilascio completo, incluso il multiplayer, previsto per il 10 novembre. Sviluppato da Sledgehammer Games in collaborazione con Infinity Ward, il gioco funge da sequel diretto del fortunato Modern Warfare 2 dello scorso anno. Inoltre, Treyarch è responsabile della realizzazione dell'attesissima modalità Zombies.

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, finalizzata il mese scorso, consolida ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti del franchise Call of Duty. Nonostante l'acquisizione, Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo vincolante per garantire che il gioco rimanga disponibile sulle piattaforme PlayStation. Phil Spencer di Xbox ha inoltre rassicurato i giocatori di Call of Duty su tutte le piattaforme sulla “parità al 100%”, eliminando i contenuti esclusivi e l'esclusività temporale, consentendo ai giocatori di sentirsi pienamente inclusi nella community.

Nel complesso, l'audace mossa di marketing di Xbox con l'annuncio pop-up di Call of Duty mostra la dedizione di Microsoft al franchise e il suo obiettivo di fornire pari opportunità ai giocatori su varie piattaforme.

FAQ

1. Qual è il significato della pubblicità pop-up di Call of Duty per Xbox?

L'annuncio pop-up di Call of Duty rappresenta un'importante spinta di marketing per uno dei più grandi franchise di giochi di Microsoft. Evidenzia l'impegno di Xbox nei confronti del franchise Call of Duty e segnala la popolarità e lo status di punta del gioco.

2. Gli utenti possono chiudere facilmente l'annuncio a schermo intero?

Sì, l'annuncio a schermo intero può essere facilmente chiuso dagli utenti. Sembra essere un evento isolato e non interrompe l'esperienza della console.

3. Quando verrà rilasciata la versione completa di Call of Duty: Modern Warfare 3?

L'uscita completa di Call of Duty: Modern Warfare 3, incluso il multiplayer, è prevista per il 10 novembre.

4. Quali studi sono coinvolti nello sviluppo di Modern Warfare 3?

Sledgehammer Games e Infinity Ward stanno guidando lo sviluppo di Modern Warfare 3, con Treyarch che si occuperà della modalità Zombi.

5. Xbox manterrà la parità per Call of Duty su tutte le piattaforme?

Sì, Xbox si è impegnata a mantenere la "parità del 100%" per Call of Duty su tutte le piattaforme. I contenuti esclusivi e l'esclusività temporale saranno ridotti al minimo per garantire che tutti i giocatori si sentano inclusi nella community.