Nuove voci suggeriscono che Microsoft lancerà la prossima generazione di Xbox prima del previsto

Recentemente è emersa una voce che suggerisce che Microsoft potrebbe prepararsi a lanciare la sua Xbox di prossima generazione prima del previsto. Anche se questa voce dovrebbe essere presa con cautela, aggiunge una certa credibilità alle precedenti speculazioni sui piani della società.

La voce deriva dai tweet di "Kepler", un dataminer affidabile noto per affermazioni accurate su PlayStation e i suoi piani per PS5 in passato. In un tweet, Kepler ha lasciato intendere che "Xbox-next", la prossima console di Microsoft, potrebbe essere lanciata prima del 2027. Sebbene questi tweet risalgano ormai a diversi mesi fa, hanno ancora un certo peso considerando il track record di Kepler.

Per aggiungere a questa voce, il noto giornalista Jeff Grubb ha discusso della possibilità di una nuova console Xbox durante un recente podcast. Ha confermato alcune delle affermazioni passate di Keplero su PlayStation, menzionando anche il potenziale rilascio di Xbox "Next" nel 2026. Tuttavia, i dettagli sul fatto che si tratterà di una Xbox Series Pro o di una generazione completamente nuova di Xbox rimangono poco chiari.

Se questa voce fosse vera, suggerirebbe che l'aggiornamento precedentemente menzionato per Xbox Series X potrebbe non essere più in lavorazione. Invece, Microsoft potrebbe pianificare il lancio di un sistema più potente intorno al 2026. Sebbene non sia sicuro se si tratterà di una console di nuova generazione a tutti gli effetti come Xbox Series X|S o più di un aggiornamento, Microsoft ha precedentemente fatto riferimento al La Serie X come “console di fascia media”.

Naturalmente, è importante ricordare che tutte queste informazioni sono ancora speculative a questo punto. Non si tratta di un piano concreto di Microsoft, ma piuttosto di una voce interessante da contemplare per i fan. Tuttavia, aumenta l’intrigante possibilità che la prossima generazione di Xbox possa arrivare prima del previsto.

Cosa ne pensi di questa voce? Credi che potremmo vedere una nuova console Xbox entro il 2026? Condividi le tue opinioni nei commenti qui sotto.