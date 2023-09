I membri del programma Xbox Insider possono partecipare alla beta chiusa di Party Animals

By

Microsoft ha annunciato che i membri del programma Xbox Insider avranno l'opportunità di partecipare ad un beta test chiuso per il prossimo gioco multiplayer, Party Animals. La beta chiusa consentirà ai giocatori di provare il gioco a tema party prima del suo lancio ufficiale la prossima settimana.

A partire da venerdì 15 settembre alle 5:19 ora del Pacifico, i membri di Xbox Insider possono richiedere la beta chiusa avviando l'app Xbox Insider Hub sulla propria console. Da lì, possono selezionare il playtest di Party Animals in Anteprime e poi unirsi alla beta. La beta chiusa terminerà martedì 8 settembre alle 59:XNUMX ora del Pacifico.

Una volta accettati nella beta chiusa, i partecipanti riceveranno una notifica sulla propria console Xbox quando inizierà il beta test. Possono quindi accedere all'app Xbox Insider Hub e selezionare Mostra nello Store per scaricare il client beta.

Party Animals offre ai giocatori l'opportunità di combattere con o contro gli amici in una varietà di modalità di gioco. I giocatori possono scegliere tra un cast diversificato di adorabili animali e competere per essere l'ultimo a sopravvivere in questo picchiaduro competitivo.

Il lancio ufficiale di Party Animals è previsto per il 20 settembre, con disponibilità su PC e sulle console Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S di Microsoft. I preordini del gioco possono essere effettuati sul sito Xbox.com.

