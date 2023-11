Nuove entusiasmanti aggiunte a Xbox Game Pass nel novembre 2023

Microsoft ha recentemente svelato l'ultima gamma di giochi che si uniranno a Xbox Game Pass nel novembre 2023, promettendo un mese entusiasmante per gli abbonati. Sebbene l'elenco includa una varietà di generi e stili di gioco, ce n'è per tutti i gusti.

A dare il via alle nuove aggiunte è Coral Island, un delizioso gioco di simulazione di fattoria sviluppato da Stairway Games. Ambientato su un'isola vibrante, i giocatori possono abbracciare uno stile di vita rilassato mentre coltivano la terra, allevano animali e costruiscono relazioni con i diversi cast di cittadini. Immergiti nell'incantevole isola vivendo al tuo ritmo e scopri la magia che ti aspetta.

Il 17 novembre Persona 5 Tactica farà il suo grande ingresso su Game Pass. Questo spin-off tattico della popolare serie Persona 5 offre una nuova interpretazione dell'amato franchise. Tuffati in battaglie strategiche e scatena le abilità uniche della tua squadra per sconfiggere potenti avversari.

Preparati per un viaggio epico attraverso l'aspro pianeta desertico di Arrakis con Dune: Spice Wars. Sviluppato da Shiro Games e pubblicato da Funcom, questo gioco di strategia in tempo reale 4X trasporta i giocatori nell'iconico universo di Dune di Frank Herbert. Guida la tua fazione, combatti per il controllo e conquista le insidiose sabbie nel tentativo di dominare.

Ultimo ma non meno importante è Rollerdrome, un esilarante sparatutto d'azione in terza persona che combina meccaniche di pattinaggio e tiro. Sviluppato da Roll7, l'acclamato sviluppatore di giochi britannico dietro la serie OlliOlli, Rollerdrome offre un'esperienza di gioco unica supportata da immagini straordinarie, una colonna sonora coinvolgente e una trama avvincente.

Con queste entusiasmanti nuove aggiunte, novembre si preannuncia un mese incredibile per gli abbonati a Xbox Game Pass. Che tu sia un fan delle simulazioni agricole, delle battaglie tattiche, delle conquiste strategiche o dell'azione ad alto numero di ottani, la gamma diversificata ha qualcosa da offrire per ogni tipo di giocatore.

FAQ

1. Come posso accedere ai nuovi giochi su Xbox Game Pass?

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono accedere facilmente ai nuovi giochi accedendo alla sezione Game Pass sulla propria console Xbox, PC o utilizzando la funzionalità Cloud Gaming.

2. Questi giochi saranno disponibili a tempo indeterminato su Game Pass?

I giochi aggiunti a Xbox Game Pass fanno parte della libreria a rotazione, il che significa che potrebbero essere disponibili per un periodo limitato. Tuttavia, gli abbonati potranno usufruirne finché rimarranno nel catalogo di Game Pass.

3. Posso giocare a questi giochi sia sulla console Xbox che sul PC?

Sì, tutti i giochi appena aggiunti menzionati in questo articolo saranno disponibili per essere giocati su console Xbox, PC e alcuni potrebbero persino supportare il Cloud Gaming per i giochi in movimento.

4. Sono previsti sconti o vantaggi per gli abbonati a Xbox Game Pass?

Gli abbonati a Xbox Game Pass ricevono spesso sconti sull'acquisto di giochi e contenuti aggiuntivi. Inoltre, gli abbonati a Game Pass Ultimate possono usufruire di vantaggi aggiuntivi, come oggetti di gioco gratuiti e accesso esclusivo alle demo.

5. Dove posso trovare ulteriori informazioni su Xbox Game Pass?

Per ulteriori informazioni su Xbox Game Pass e le sue offerte, puoi visitare il sito Web ufficiale di Xbox [aggiungi collegamento: xbox.com].

