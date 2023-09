Il boss di Xbox Phil Spencer spiega se Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Xbox

In una recente intervista, Phil Spencer, responsabile dei giochi di Microsoft, ha affrontato la questione se The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Xbox. Dopo l'uscita di Starfield, l'ultimo gioco di Bethesda Game Studios, è stato confermato che il loro prossimo progetto sarà una new entry nella lunga serie di giochi di ruolo fantasy.

Starfield è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, PC (Windows e Steam) e sul servizio di abbonamento Game Pass di Microsoft. Vale la pena notare che questa è la prima uscita di Bethesda Game Studios da quando Microsoft ha acquisito la sua società madre, ZeniMax Media, nel 2021. Tuttavia, Starfield non è disponibile sulle console PlayStation, e lo stesso varrà per un prossimo gioco di Indiana Jones pubblicato di Bethesda Softworks.

Nell'intervista, Phil Spencer ha affermato che Microsoft esamina ogni gioco caso per caso quando decide l'esclusività. Ha sottolineato l'obiettivo dell'azienda di rendere i propri giochi disponibili su varie piattaforme, tra cui console Xbox, PC e giochi cloud su dispositivi abilitati al web. Offrendo ai giocatori la scelta su come vogliono giocare e costruire la propria libreria di giochi, Microsoft mira a raggiungere milioni di giocatori.

Sebbene Spencer avesse precedentemente accennato al fatto che Elder Scrolls 6 fosse un'esclusiva per Xbox, ha anche affermato che è ancora troppo presto per determinare le piattaforme per un gioco che avverrà tra più di cinque anni. Todd Howard, il regista di Starfield e Elder Scrolls 6, aveva inizialmente affermato che era difficile immaginare che quest'ultimo venisse rilasciato esclusivamente per le piattaforme Xbox. Tuttavia, Howard ha recentemente riconosciuto che l'esclusività di Starfield sulla console Xbox ha portato a un prodotto migliore.

Secondo Pete Hines, il capo editoriale di Bethesda, Elder Scrolls 6 è in fase di sviluppo iniziale e i fan non dovrebbero aspettarsi aggiornamenti significativi fino a pochi anni dopo il lancio di Starfield.

Nel complesso, sebbene l'esclusività di Elder Scrolls 6 non sia stata confermata ufficialmente, l'approccio di Microsoft nel rilasciare giochi su più piattaforme e fornire ai giocatori una scelta suggerisce che il gioco potrebbe diventare disponibile oltre le console Xbox.

Fonte:

– [Xbox Game Studios (Microsoft)] – Il responsabile dei giochi di Microsoft ha affrontato la questione se The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Xbox. (Cronaca dei videogiochi)

– [Elder Scrolls 6] – Informazioni sul gioco in uscita. (Cronaca dei videogiochi)

– [Xbox] – Dettagli sulla piattaforma Xbox. (Cronaca dei videogiochi)

– [Starfield] – Approfondimenti sull'ultima uscita di Bethesda Game Studios. (Cronaca dei videogiochi)

– [PC] – Informazioni sui giochi per PC. (Cronaca dei videogiochi)

– [Steam] – Dettagli sulla popolare piattaforma di gioco. (Cronaca dei videogiochi)

– [ZeniMax Media] – Acquisizione da parte di Microsoft della società madre di Bethesda. (Cronaca dei videogiochi)

– [PlayStation] – Informazioni di base sulle console PlayStation. (Cronaca dei videogiochi)

– [Bethesda Softworks] – Informazioni sull'editore di Elder Scrolls 6. (Video Games Chronicle)

– [Phil Spencer] – Approfondimenti dal capo del settore giochi di Microsoft. (Cronaca dei videogiochi)

– [Todd Howard] – Informazioni sul regista di Starfield e Elder Scrolls 6. (Cronaca dei videogiochi)

– [Pete Hines] – Dettagli sul capo dell'editoria di Bethesda. (Cronaca dei videogiochi)