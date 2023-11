MachineGames si espande con un secondo studio e conferma il gioco Indiana Jones esclusivo per Xbox

MachineGames, il rinomato studio di sviluppo di giochi fondato nel 2009 e acquisito da ZeniMax Media, sta facendo passi da gigante nei suoi sforzi di espansione. Con sede a Uppsala, in Svezia, lo studio è noto per il suo eccezionale lavoro sul franchise di Wolfenstein e sulle recenti rimasterizzazione di Quake. Tuttavia, MachineGames ha ora puntato gli occhi su nuovi orizzonti.

In una recente dichiarazione all'outlet nordico Gamereactor, il produttore esecutivo Jerk Gustafsson ha confermato che MachineGames sta aprendo un ufficio satellite a Sundsvall, in Svezia. L'espansione consentirà allo studio di attingere al pool di sviluppatori di talento nella regione settentrionale che potrebbero non avere l'opportunità di trasferirsi nella sede principale di Uppsala. Gustafsson ha sottolineato l'importanza di reclutare nuovi talenti per sostenere la crescita dello studio e i progetti futuri.

Sebbene l'esatto numero di dipendenti dell'ufficio di Sundsvall non sia stato reso noto, si prevede che sarà completamente dotato di personale entro il 2025. Questa espansione arriva al momento opportuno poiché MachineGames sta attualmente lavorando al suo attesissimo gioco Indiana Jones. Si prevede che l'esperienza dello studio nella creazione di narrazioni coinvolgenti e un gameplay coinvolgente risplenderà in questo prossimo titolo.

Inoltre, la recente acquisizione di MachineGames da parte di Microsoft come parte di ZeniMax Media posiziona lo studio come sviluppatore esclusivo per Xbox. La collaborazione con Microsoft fornirà senza dubbio a MachineGames le risorse necessarie per offrire un'esperienza di gioco davvero straordinaria.

Man mano che lo studio si espande, sorgono domande sull'organizzazione della sua forza lavoro. MachineGames assegnerà i talenti aggiuntivi a un singolo progetto o perseguirà più giochi contemporaneamente? Le speculazioni sono diffuse tra i fan, con la speranza che una potenziale uscita di Wolfenstein 3 crei entusiasmo.

L'espansione e l'impegno di MachineGames nel diversificare il proprio portfolio dimostrano l'impegno dello studio nel superare i confini e offrire esperienze di gioco all'avanguardia. Con la creazione di un secondo studio e l'imminente gioco di Indiana Jones, il futuro sembra promettente per MachineGames e gli appassionati di giochi di tutto il mondo.

FAQ

1. Quali giochi ha sviluppato MachineGames?

MachineGames è rinomata per il suo lavoro sul franchise di Wolfenstein, inclusi titoli come Wolfenstein: The New Order, The New Colossus e Youngblood. Lo studio ha anche contribuito alle rimasterizzazioni di Quake.

2. Dove si sta espandendo MachineGames con un secondo studio?

MachineGames sta aprendo un ufficio satellite a Sundsvall, in Svezia, oltre al quartier generale a Uppsala. Si prevede che il secondo studio sarà completamente dotato di personale entro il 2025.

3. Qual è il prossimo progetto di MachineGames?

MachineGames sta attualmente lavorando su un gioco di Indiana Jones, che è stato confermato come esclusiva Xbox. L’entusiasmo sta crescendo attorno a questo titolo attesissimo.

Fonte:

– [MachineGames apre un ufficio satellite a Sundsvall](https://www.gamereactor.eu/machinegames-expanding-with-new-studio-in-sundsvall/)

– [L'udienza tra Microsoft e FTC conferma che il gioco Indiana Jones di MachineGames è un'esclusiva Xbox](https://www.gamesradar.com/machinegames-work-on-indiana-jones-game-confirmed-as-xbox-exclusive/)