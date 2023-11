La società di social media di Elon Musk intenta una causa per accuse di contenuti nazisti

By

La società di social media di Elon Musk, X, ha intentato una causa contro Media Matters for America e uno dei suoi membri dello staff, sostenendo che un rapporto investigativo pubblicato affermava falsamente che contenuti nazisti venivano pubblicati sull'app X insieme a pubblicità di grandi aziende. La causa chiede danni non specificati e l'ordine a Media Matters di rimuovere l'articolo.

La causa arriva dopo che il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha annunciato un'indagine su Media Matters per possibili attività fraudolente. Paxton ha dichiarato che stanno esaminando attentamente la questione per garantire che il pubblico non sia stato ingannato dalle organizzazioni di sinistra radicale.

Anche il procuratore generale del Missouri Andrew Bailey ha espresso interesse per la questione. La causa, intentata presso il tribunale federale di Fort Worth, in Texas, sostiene che la rappresentazione dell'app X da parte di Media Matters è fuorviante perché non riflette accuratamente ciò che vedono gli utenti tipici.

X afferma che Media Matters ha deliberatamente prodotto immagini affiancate che raffigurano post di inserzionisti accanto a contenuti estremisti per danneggiare le vendite pubblicitarie di X. Tuttavia, il presidente di Media Matters Angelo Carusone ha respinto la causa come un frivolo tentativo di mettere a tacere i critici di X, affermando che il sito web sostiene la sua segnalazione.

La causa rivela un crescente conflitto che coinvolge Musk, i critici di X e il rapporto travagliato dell'azienda con gli inserzionisti. La settimana scorsa, Musk ha fatto commenti controversi su X che abbracciavano una teoria del complotto ritenuta antisemita. Media Matters ha pubblicato il suo rapporto il giorno successivo, danneggiando ulteriormente la reputazione di X evidenziando la presenza di post nazisti accanto a pubblicità di importanti aziende.

X ha visto diversi inserzionisti sospendere la spesa sulla piattaforma in risposta al rapporto. Questi inserzionisti includono Comcast e NBCUniversal. La causa sostiene che Media Matters ha interferito intenzionalmente con i contratti tra X e i suoi inserzionisti, ha denigrato X con false dichiarazioni e ha interferito illegalmente con i rapporti commerciali.

È importante notare che X e Musk non contestano l'esistenza di contenuti nazisti sull'app, con Musk che ne difende la presenza come dimostrazione di libertà di parola. Tuttavia, X ha affermato che il rapporto di Media Matters non rappresentava accuratamente l'esperienza utente tipica dell'app.

FAQ

1. Cos'è X?

X è una società di social media fondata da Elon Musk.

2. Cos’è la questione dei media per l’America?

Media Matters for America è un'organizzazione di controllo progressista.

3. Perché X ha intentato una causa?

X ha intentato una causa contro Media Matters for America e uno dei suoi membri dello staff per accuse di false segnalazioni riguardanti contenuti nazisti sull'app X.

4. Quali sono le pretese legali avanzate da X nella causa?

La causa sostiene l'interferenza intenzionale con contratti, false dichiarazioni e interferenza illegale con i rapporti commerciali.

5. Come ha risposto X alla causa?

X ha riconosciuto l'esistenza di materiale nazista sull'app ma lo ha difeso come una forma di libertà di parola.