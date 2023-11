Ultime notizie: la piattaforma di messaggistica X avvia una causa contro il gruppo Media Watchdog

In una sorprendente svolta degli eventi, X, la rinomata piattaforma di messaggistica, ha intentato una causa contro il gruppo di controllo dei media Media Matters. La causa sostiene che Media Matters ha diffamato X dopo aver pubblicato un rapporto in cui si sosteneva che annunci di grandi marchi venivano visualizzati insieme a post che promuovevano il nazismo.

Questo rapporto, pubblicato giovedì, ha suscitato indignazione e ha spinto IBM, Comcast e altri inserzionisti a ritirare i propri annunci dalla piattaforma. La reazione contro X è cresciuta sin dalla sua acquisizione da parte di Musk per l’enorme cifra di 44 miliardi di dollari nell’ottobre 2022, poiché gli inserzionisti esprimono preoccupazione per post controversi e licenziamenti dei dipendenti volti a moderare i contenuti.

Sabato, Musk si è rivolto ai social media per annunciare i piani di X di avviare una causa “termonucleare” contro Media Matters e altri che hanno collaborato in quello che ha descritto come un “attacco fraudolento” alla società.

Nonostante le polemiche, l'amministratore delegato della X Linda Yaccarino ha rassicurato i dipendenti in una nota domenica che l'azienda combatte attivamente l'antisemitismo e la discriminazione. Yaccarino ha riconosciuto che alcuni inserzionisti hanno temporaneamente sospeso i loro investimenti in seguito al rapporto, ma ha sottolineato che X ha reso chiaro il proprio impegno per la tutela della sicurezza.

Il presidente di Media Matters, Angelo Carusone, ha difeso il rapporto della sua organizzazione in una recente intervista a Reuters. Carusone ha affermato che i risultati dell'organizzazione no-profit contraddicevano direttamente le affermazioni di X secondo cui aveva implementato misure di sicurezza per impedire la visualizzazione di annunci pubblicitari accanto a contenuti dannosi. Carusone ha evidenziato la presenza di annunci pubblicitari accanto a contenuti nazionalisti bianchi, suggerendo che il sistema di X non funzionava come dovrebbe.

Questa controversia legale tra X e Media Matters ha attirato l'attenzione sulle sfide affrontate dalle piattaforme di messaggistica nel mantenere la sicurezza del marchio e combattere l'incitamento all'odio. Man mano che il caso si svolge, le implicazioni sia per le aziende che per gli inserzionisti rimangono incerte.