Un recente studio condotto dalla Washington State University rivela che le famiglie che hanno partecipato allo Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) hanno dimostrato una maggiore resilienza durante la carenza di latte artificiale negli Stati Uniti nel 2022. Sebbene sia i partecipanti al WIC che i non -I partecipanti hanno riferito di essere colpiti dalla carenza a tassi simili, le famiglie WIC avevano maggiori probabilità di impiegare strategie di coping efficaci.

Lo studio, che ha esaminato le esperienze e i meccanismi di gestione delle famiglie durante la carenza, ha rilevato che i partecipanti al WIC erano significativamente più propensi a cambiare la marca o il tipo di formula che utilizzavano o a cercare fonti alternative. Questa adattabilità ha permesso loro di mitigare i potenziali rischi associati a pratiche di alimentazione infantile potenzialmente non sicure.

Al contrario, è stato osservato che le famiglie non partecipanti erano più propense a ricorrere a pratiche di alimentazione meno salutari, come il latte o alternative al latte, la diluizione del latte artificiale con acqua o addirittura il tentativo di creare formule fatte in casa. Queste pratiche possono avere effetti dannosi sulla salute e sullo sviluppo dei neonati, rendendo sempre più significativa l’importanza di utilizzare alternative più sicure.

I dati per lo studio sono stati derivati ​​dall’Household Pulse Survey, un sondaggio online che raccoglie informazioni riguardanti le esperienze familiari durante la pandemia di COVID-19. L’analisi si è basata sulle risposte di 1,542 individui il cui reddito familiare era pari o inferiore al 185% del livello di povertà federale e che avevano figli di età inferiore ai 18 mesi. Di questi intervistati, circa il 60% ha riferito di aver partecipato al programma WIC.

I risultati di questo studio evidenziano l’efficacia di programmi come WIC nel sostenere le famiglie nei momenti difficili. Fornendo latte artificiale gratuito e alimenti nutrienti essenziali, WIC svolge un ruolo cruciale nel garantire che le famiglie a basso reddito abbiano accesso alle risorse di cui hanno bisogno per mantenere la salute e il benessere dei loro bambini. Mentre gli Stati Uniti continuano ad affrontare interruzioni della catena di approvvigionamento e altre crisi, è fondamentale che iniziative come WIC ricevano un sostegno adeguato per continuare ad assistere le popolazioni vulnerabili.