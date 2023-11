Nuovi ed esclusivi gioielli Mercedes svelati all'asta di Las Vegas

Se sei un appassionato di auto con la passione di collezionare veicoli rari ed eccezionali, allora la prossima asta del Gran Premio di Las Vegas è l'evento perfetto per te. RM Sotheby's ospiterà un'asta esclusiva nella scintillante città, con una serie di automobili straordinarie. Tra le attrazioni principali ci sono i leggendari modelli Mercedes CLK GTR Coupé e Roadster, che celebrano l'omologazione di Le Mans "Strassenversion".

Mercedes-Benz CLK GTR Coupé: una meraviglia dell'ingegneria

A rubare la scena è l'iconica Mercedes-Benz CLK GTR Coupé. Questo splendido veicolo vanta un potente motore V6.9 AMG aspirato da 12 litri, in grado di scatenare l'impressionante potenza di 604 CV e 572 Nm di coppia. La potenza del motore viene trasferita perfettamente alle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a sei velocità, offrendo un'esperienza di guida indimenticabile. Costruito in un'epoca in cui i regolamenti di Le Mans richiedevano ai produttori di produrre auto stradali insieme ai veicoli da corsa di alto livello, questo capolavoro del 1999 è uno dei soli 20 mai realizzati. Con un valore stimato fino a 9 milioni di dollari (7.4 milioni di sterline), è un vero sogno da collezionista.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: una rarità come nessun'altra

Se la rarità è ciò che cerchi, non guardare oltre la splendida CLK GTR Roadster del 2002. Questo gioiello è uno degli incredibili sei modelli esistenti, il che lo rende una scoperta eccezionalmente rara. Con un chilometraggio sorprendentemente basso di sole 106 miglia, questa bellezza è appena arrivata su strada. Perfettamente conservata, rappresenta un'opportunità unica per i collezionisti di auto. Gli esperti prevedono che la CLK GTR Roadster raggiungerà un prezzo di vendita sbalorditivo fino a 13 milioni di dollari (circa 10.6 milioni di sterline).

Offerte entusiasmanti oltre la Mercedes

Sebbene questi modelli CLK GTR rubino davvero i riflettori, l'asta di Las Vegas vanta anche un'impressionante schiera di altri veicoli straordinari. Offrendo un'eccezionale CLK DTM AMG unica su 100, una 1957 SL Roadster vintage del 300, un'edizione AMG GT Black Series Project One e una rara 190E Evo II, questo evento è un paradiso per gli appassionati di Mercedes. Inoltre, sarà in palio anche un'auto di F2013 W04 del 1, famosa per essere stata la vettura d'esordio Mercedes di Lewis Hamilton e per lo stesso telaio con cui ha trionfato al Gran Premio d'Ungheria. Tuttavia, vale la pena notare che l'asta non si limita alla sola Mercedes. Gli appassionati possono anticipare l'emozionante opportunità di fare un'offerta per una Porsche 959, un pacchetto Lexus LFA Nürburgring e persino una leggendaria Ferrari F40 GT. Per non parlare del fatto che ci sarà la possibilità di acquistare una lussuosa borsa Birkin di Hermès per riporre tutte quelle preziose chiavi.

FAQ:

D: Quante Mercedes CLK GTR Roadster sono state prodotte?

R: Sono state realizzate solo sei CLK GTR Roadster.

D: Qual è il valore stimato della Mercedes CLK GTR Coupé?

R: Si prevede che la Mercedes CLK GTR Coupé sarà venduta per un massimo di 9 milioni di dollari (7.4 milioni di sterline).

D: Quante miglia ha percorso la Mercedes CLK GTR Roadster?

A: La CLK GTR Roadster ha un chilometraggio notevolmente basso di sole 106 miglia.

D: A parte la Mercedes, quali altri veicoli unici si possono trovare all'asta di Las Vegas?

R: L'asta presenta auto eccezionali come una Porsche 959, una Lexus LFA Nurburgring Package e una Ferrari F40 GT, tra le altre.

Fonte:

– Asta di RM Sotheby's a Las Vegas