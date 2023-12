Il capo allenatore di football Jeff Hartings si dimette dopo aver corso con successo alla Worthington Christian School

By

Dopo un incarico di grande impatto come capo allenatore di football presso la Worthington Christian School, Jeff Hartings ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla posizione. La notizia è una sorpresa per molti fan e sostenitori, poiché Hartings ha portato la squadra al grande successo durante i suoi sette anni di leadership.

In un messaggio sincero alla squadra, Hartings ha affermato che la sua scelta di dimettersi è stata presa dopo molte riflessioni e preghiere. Crede che sia nel migliore interesse della sua famiglia e di se stesso abbandonare il ruolo. La dedizione e l'impegno di Hartings nei confronti del programma hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare le basi dei programmi di calcio delle scuole medie e superiori, nonché del programma di calcio giovanile.

Sotto la guida di Hartings, la squadra di football di Worthington Christian ha ottenuto risultati notevoli, inclusi i campionati di lega nel 2019 e nel 2022. La sua leadership ha promosso una cultura incentrata su Cristo all'interno del programma, enfatizzando il duro lavoro e la ricerca dell'eccellenza dentro e fuori dal campo.

"Worthington Christian è immensamente grato per il contributo dell'allenatore Hartings e per l'impatto che ha avuto sul nostro programma di calcio", ha affermato Tony Earp, direttore atletico della scuola. “La sua enfasi sui valori e sul lavoro di squadra fungerà da base per il successo futuro”.

Mentre la scuola inizia la ricerca del prossimo allenatore, la priorità sarà trovare un candidato adatto che possa portare avanti l’eredità stabilita da Hartings. Il candidato ideale sarà qualcuno in grado di sfruttare i recenti risultati del team e sostenere i valori fondamentali del programma.

La partenza di Hartings segna la fine di un'era alla Worthington Christian School, ma le basi che ha gettato assicurano un futuro luminoso al programma di calcio. La comunità scolastica gli è grata per la sua leadership e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per i loro impegni futuri.