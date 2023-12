Nuovo supercomputer per rivoluzionare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale

Alcuni ricercatori australiani stanno sviluppando un supercomputer rivoluzionario che mira a rivoluzionare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale (AI). Questa macchina innovativa, chiamata DeepSouth, simulerà le reti neurali con picchi paragonabili al cervello umano. Con una capacità stimata di 228 trilioni di operazioni sinaptiche al secondo, DeepSouth avrà il potenziale per elaborare grandi quantità di dati ad alta velocità.

Il team di progetto della Western Sydney University intende affrontare una delle principali sfide nello sviluppo dell’intelligenza artificiale: l’enorme consumo di energia dei sistemi attuali. Man mano che la tecnologia AI diventa sempre più pervasiva nelle nostre vite, si prevede che la domanda energetica dei server AI, come quelli venduti da NVIDIA, supererà quella di molti piccoli paesi. Il supercomputer DeepSouth mira a risolvere questo problema emulando l’incredibile efficienza del cervello umano, che consuma solo 20 watt di energia mentre esegue compiti cognitivi complessi.

Utilizzando un approccio di rete neurale a picchi, DeepSouth sarà significativamente più piccolo e consumerà meno energia rispetto ai supercomputer tradizionali. Il sistema fornirà una piattaforma per migliorare la nostra comprensione del modo in cui il cervello elabora e consentirà lo sviluppo di applicazioni informatiche su scala cerebrale in vari settori, tra cui il rilevamento, la ricerca biomedica, la robotica, l’esplorazione dello spazio e le applicazioni di intelligenza artificiale su larga scala.

Il lancio è previsto per aprile 2024, DeepSouth offrirà ai ricercatori uno strumento più efficiente e potente per studiare le reti neurali. Il suo design modulare e scalabile che utilizza hardware disponibile in commercio faciliterà future espansioni o aggiustamenti per soddisfare diversi requisiti computazionali. In definitiva, l’obiettivo è avvicinare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale alle capacità del cervello umano e promuovere progressi in più campi.

Mentre il supercomputer DeepSouth mira a simulare il cervello umano, è interessante notare che altri ricercatori stanno adottando l’approccio opposto. Alcuni gruppi stanno incorporando tessuto cerebrale umano reale nei chip dei computer cyborg, ottenendo risultati promettenti. La convergenza dell’intelligenza biologica e artificiale racchiude un immenso potenziale per il futuro dell’informatica e potrebbe portare a scoperte rivoluzionarie.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo di nuove tecnologie come DeepSouth dimostra la continua ricerca dell’innovazione e il desiderio di oltrepassare i limiti del possibile. Man mano che questo supercomputer prende vita, ha il potenziale per rimodellare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale e accelerare il progresso nella nostra comprensione del cervello.