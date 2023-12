Il rivoluzionario supercomputer neuromorfico presentato dalla Western Sydney University

Un supercomputer all'avanguardia, chiamato DeepSouth, è stato presentato dal Centro internazionale per i sistemi neuromorfici (ICNS) della Western Sydney University. Questo sistema innovativo utilizza l’ingegneria neuromorfica per imitare i processi del cervello umano, consentendogli di emulare in modo efficiente grandi reti di neuroni ad una velocità impressionante di 228 trilioni di operazioni sinaptiche al secondo. In termini di potenza di calcolo, DeepSouth rivaleggia con la velocità stimata delle operazioni nel cervello umano.

A differenza dei supercomputer tradizionali che consumano quantità significative di energia, DeepSouth è stato costruito appositamente per funzionare come reti di neuroni, con conseguenti requisiti energetici inferiori e maggiore efficienza. Il professor André van Schaik, direttore dell'ICNS, spiega che questo approccio unico stimolerà la nostra comprensione del calcolo cerebrale facilitando allo stesso tempo lo sviluppo di applicazioni informatiche su scala cerebrale in vari campi come la ricerca biomedica, la robotica, l'esplorazione dello spazio e l'intelligenza artificiale.

Uno dei principali vantaggi di DeepSouth è il suo potenziale di rivoluzionare i dispositivi intelligenti e le applicazioni IA. Con la sua capacità di elaborare rapidamente enormi quantità di dati e utilizzando molta meno energia, DeepSouth apre possibilità per telefoni cellulari, sensori agricoli e manifatturieri più efficienti dal punto di vista energetico e una tecnologia AI più intelligente. Inoltre, questo supercomputer fornirà preziose informazioni sul funzionamento del cervello umano sia in condizioni di salute che di malattia.

Lo sviluppo di DeepSouth è stato uno sforzo di collaborazione che ha coinvolto partner di ricerca di prestigiose istituzioni tra cui l'Università di Sydney, l'Università di Melbourne e l'Università di Aquisgrana, in Germania. In particolare, il sistema trae ispirazione da TrueNorth e Deep Blue di IBM, che sono stati determinanti rispettivamente nel regno delle reti neurali simulate e degli scacchi computerizzati.

Si prevede che DeepSouth diventi operativo entro aprile 2024 e il suo dispiegamento presso la Western Sydney University segna una pietra miliare significativa nell’emergere della regione come importante hub high-tech. Con le sue capacità di elaborazione parallela superveloce, scalabilità e riconfigurabilità, DeepSouth è destinato a rivoluzionare il panorama del supercalcolo, il tutto sfruttando l'hardware disponibile in commercio per il miglioramento continuo e una più ampia accessibilità.