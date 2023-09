Scienziati cinesi coltivano con successo reni contenenti cellule umane in embrioni di maiale

Gli scienziati cinesi hanno ottenuto un risultato significativo coltivando con successo reni contenenti cellule umane in embrioni di maiale. Questo sviluppo rivoluzionario, che potrebbe potenzialmente alleviare la carenza di organi per i trapianti, è stato pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell. Tuttavia, lo studio ha sollevato preoccupazioni etiche poiché alcune cellule umane sono state trovate anche nel cervello dei maiali.

I ricercatori, degli Istituti di biomedicina e salute di Guangzhou, hanno preso di mira i reni a causa della loro importanza nella medicina umana come uno dei primi organi a svilupparsi e quello più comunemente trapiantato. L'autore senior Liangxue Lai ha affermato che i precedenti tentativi di coltivare organi umani nei maiali erano falliti, rendendo questo risultato notevole.

Questo approccio differisce dalle recenti scoperte di alto profilo negli Stati Uniti, dove organi di maiale geneticamente modificati sono stati trapiantati con successo negli esseri umani. Invece, gli scienziati cinesi hanno descritto il loro lavoro come un passo pionieristico nella bioingegneria degli organi. Il team ha utilizzato l’editing genetico CRISPR per eliminare due geni necessari per la formazione dei reni negli embrioni di maiale, creando una “nicchia”. Hanno poi introdotto cellule staminali pluripotenti umane negli embrioni, che si sono sviluppate in reni funzionanti con il 50-60% di cellule umane.

Anche se la presenza di cellule umane nel cervello dei suini solleva preoccupazioni, questa ricerca rappresenta una pietra miliare significativa. Tuttavia, molte sfide devono ancora essere affrontate prima che questo esperimento possa diventare una soluzione praticabile. Gli scienziati intendono ottimizzare la loro tecnologia per l'uso nei trapianti umani, ma esistono limitazioni, come le cellule vascolari derivate dai maiali nei reni che potrebbero portare al rigetto. Il team intende inoltre sviluppare ulteriormente i reni ed esplorare la possibilità di coltivare altri organi umani, come il cuore e il pancreas, nei maiali.

In sintesi, gli scienziati cinesi hanno ottenuto un primato mondiale coltivando con successo reni contenenti cellule umane in embrioni di maiale. Sebbene questa svolta sollevi preoccupazioni etiche, rappresenta anche una direzione promettente per affrontare la carenza di donazioni di organi. Il gruppo di ricerca intende superare le sfide esistenti e ottimizzare la tecnologia per un potenziale utilizzo nei trapianti umani.

Fonte:

– Cell Stem Cell (diario), “Embrione di maiale con ureteri funzionalmente maturi derivati ​​da cellule staminali pluripotenti umane” – Link non fornito