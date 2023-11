La nuova fase di carriera per Phoebe Philo suscita entusiasmo e dibattito tra gli influencer della moda

By

Phoebe Philo, una figura venerata nel settore della moda, ha ancora una volta fatto scalpore con il lancio della sua nuova collezione. Conosciuta per la sua raffinata estetica femminile, i modelli di Philo hanno avuto un impatto duraturo sul mondo della moda. I suoi precedenti incarichi presso Chloé e Celine hanno raccolto elogi e un seguito di culto, lasciando un vuoto quando ha annunciato il suo ritiro nel 2017.

Tuttavia, la scorsa settimana ha segnato il tanto atteso ritorno di Philo, con l'uscita della sua prima collezione sotto la sua etichetta. La collezione, soprannominata “Edits”, presenta 150 modelli che sono già esauriti nonostante le accuse di essere troppo cari. I prezzi per articoli come leggings e borse hanno raggiunto rispettivamente gli 11,000 e gli 8,500 dollari.

Mentre il ritorno di Philo è stato accolto con entusiasmo e lodi da molti, altri hanno espresso riserve. Alcuni critici sostengono che i suoi modelli esistono già nel mondo della moda e possono essere trovati da altri designer. La collezione comprende pezzi unici come pantaloni con cerniera sul retro e leggings con stampa a zig-zag, che alcuni trovano discutibili in termini di appeal.

Un altro svantaggio per i clienti internazionali è che la spedizione è attualmente limitata a Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. Tuttavia, i fan devoti in Australia e in altre regioni stanno trovando il modo di acquisire i pezzi molto ricercati di Philo.

Influencer di moda ed esperti del settore hanno valutato la collezione, con recensioni contrastanti. Alcuni hanno elogiato la capacità di Philo di soddisfare il suo pubblico target, evidenziando la sua abilità nel creare pezzi lussuosi e senza tempo. Altri hanno osservato un senso di minimalismo espansivo con tocchi occasionali di texture e abbellimenti, mettendo in mostra il linguaggio della moda unico di Philo.

Nel complesso, il ritorno di Philo ha acceso discussioni e dibattiti tra gli appassionati di moda. Indipendentemente dalle opinioni, è evidente che la sua influenza e il suo impatto sul mondo della moda continuano a risuonare, poiché le donne ancora una volta si sentono viste e soddisfatte sotto la sua nuova etichetta.

