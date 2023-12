Nuovo titolo: Persistono preoccupazioni sulla sicurezza per il California Avenue Bridge mentre la città ritarda l'azione

In una continua richiesta di miglioramenti della sicurezza, Marcie Kemmler ha sostenuto riparazioni urgenti al California Avenue Bridge. In qualità di proprietario del Don's Diner, situato vicino al ponte, Kemmler ha accumulato un bidone pieno di frammenti di cemento e metallo arrugginito caduti dalla struttura negli ultimi anni. In particolare, ha presentato un grosso pezzo di cemento, completo di vite sporgente, che si è recentemente staccato dal ponte.

Esprimendo la sua preoccupazione, Kemmler ha tracciato paralleli con un precedente incidente a Fern Hollow, sottolineando che non vuole che si verifichi una catastrofe simile. Frustrata da quella che percepisce come una mancanza di serietà da parte delle autorità, ha affermato: "Non credo che stiano prendendo la cosa sul serio".

Mentre il canale di notizie locale, Channel 11, aveva già riferito del deterioramento delle condizioni del ponte, la situazione si è aggravata durante le recenti forti piogge e grandinate. Secondo Kemmler, l'acqua si è riversata dal ponte, saturando il fianco della collina adiacente e provocando l'allagamento della sottostante Eckert Street. Osservando i danni Kemmler dimostrò addirittura come l'acqua avesse scheggiato la pietra del ponte.

Nonostante le misure temporanee come l’installazione di reti e recinzioni per raccogliere i detriti che cadono e limitare l’accesso, Kemmler ha affermato che il Dipartimento della Mobilità e delle Infrastrutture (DOMI) non era presente o coinvolto nell’affrontare la questione. Al contrario, la città sostiene che DOMI era sul posto il giorno successivo, per valutare il ponte e stabilire che esso e la strada sottostante erano sicuri.

Riconoscendo l'importanza del problema, la città ha dichiarato che DOMI si sta coordinando con un appaltatore dotato di attrezzature di accesso per condurre un'indagine completa del sistema di drenaggio e identificare le riparazioni necessarie.

Il disagio permane tra i residenti locali, intensificato dalla recente installazione di nuove piste ciclabili e infrastrutture, che alcuni percepiscono come una cattiva allocazione dei fondi. Kemmler ha sottolineato che affrontare il problema del ponte fatiscente dovrebbe avere la precedenza, soprattutto date le preoccupazioni sul potenziale impatto delle temperature più fredde. Durante la stagione invernale precedente, dal ponte erano caduti grossi pezzi di cemento.

Con l’aumento delle preoccupazioni per la sicurezza, è imperativo che la città dia priorità al California Avenue Bridge e agisca tempestivamente per garantire il benessere della comunità.