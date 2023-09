Una donna parla di dieci anni di dolore dopo l'intervento chirurgico alla rete pelvica

Una donna ha parlato dell '"inferno" che ha sopportato per oltre un decennio in seguito a un intervento chirurgico alla rete pelvica eseguito da un chirurgo di Bristol che attualmente sta affrontando un'udienza per cattiva condotta. Jennifer Hill, 74 anni, è una degli oltre 200 pazienti che il North Bristol NHS Trust ha ammesso di aver subito "danni" a seguito di un intervento chirurgico non necessario al pavimento pelvico utilizzando una rete artificiale effettuato dal dottor Anthony Dixon. La signora Hill è stata operata nel 2012 e di nuovo nel 2016 e ha vissuto anni di traumi e un impatto significativo sulla sua vita.

Il dottor Dixon, uno dei principali chirurghi pelvici del Regno Unito, ha utilizzato una rete artificiale per sollevare l'intestino prolassato, una tecnica nota come rettopessi laparoscopica della rete ventrale (LVMR). Ha eseguito gli interventi chirurgici al Southmead Hospital, nonché presso la struttura privata Spire Hospital, dove i pazienti del servizio sanitario nazionale venivano spesso indirizzati per cure. Alla signora Hill è stato consigliato di consultare il dottor Dixon da un gastroenterologo allo Spire Hospital per la sua sindrome dell'intestino irritabile (IBS), ma successivamente le ha diagnosticato un prolasso rettale e vaginale. Dopo l'intervento i suoi sintomi sono peggiorati.

La signora Hill ha riportato danni ai nervi, problemi intestinali persistenti, difficoltà a dormire e mangiare, forti dolori e la necessità di irrigare il colon più volte al giorno. Non ha potuto fare sesso dopo l'operazione a causa del dolore. La signora Hill spera che, parlando delle sue esperienze e fornendo prove durante l'udienza per cattiva condotta, otterrà una conclusione e fornirà conforto ad altri in posizioni simili.

Una revisione del North Bristol NHS Trust pubblicata lo scorso anno ha rilevato che a 203 pazienti sottoposti a intervento chirurgico LMVR dal Dr. Dixon tra il 2007 e il 2017 avrebbe dovuto essere offerto un trattamento alternativo prima di procedere all’intervento chirurgico. Linda Millband, responsabile nazionale delle azioni del gruppo di negligenza clinica presso Thompsons Solicitors, sta supportando circa 100 ex pazienti con rete del Dr. Dixon. Lei ritiene che l'udienza si concentrerà sulla questione se vi sia stato un consenso adeguato, se siano stati offerti trattamenti alternativi e se i pazienti siano stati adeguatamente informati sui rischi dell'intervento.

Definizioni:

– Rete pelvica: un dispositivo medico utilizzato per supportare gli organi nella regione pelvica, spesso utilizzato negli interventi chirurgici relativi al prolasso degli organi pelvici o all’incontinenza urinaria da stress.

– Rettopessi laparoscopica con rete ventrale (LVMR): una tecnica chirurgica che utilizza una rete artificiale per sollevare l’intestino prolassato.

– Prolasso intestinale: una condizione in cui il retto affonda o sporge fuori dalla vagina o dall’ano.

– General Medical Council (GMC): un organismo di regolamentazione responsabile del mantenimento degli standard della pratica medica nel Regno Unito.

– Servizio sanitario nazionale (NHS): il sistema sanitario finanziato con fondi pubblici nel Regno Unito.

