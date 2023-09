New York Liberty della WNBA collabora con Xbox per Court a tema Starfield

La New York Liberty, una squadra di basket femminile professionista della WNBA, ha collaborato con Xbox per creare un campo unico a tema Starfield. In una collaborazione tra sport e giochi, il design del campo presenta la caratteristica colorazione arcobaleno di Starfield nella chiave e i loghi Starfield vicino alla linea di metà campo. Il campo verrà utilizzato al Barclays Center per la partita di Liberty contro Los Angeles Sparks e Washington Mystics. Questa segna la seconda volta che Liberty collabora con Xbox per un campo ispirato ai videogiochi, ma la prima volta è specificamente basato su un gioco.

Keia Clarke, CEO di New York Liberty, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando: "Siamo orgogliosi di continuare la nostra pluripremiata partnership con Xbox presentando un altro campo secondario primo nel suo genere e il lancio globale di Starfield". Clarke ha anche sottolineato l'opportunità di raggiungere e coinvolgere nuovi fan creando al tempo stesso una sinergia tra la WNBA e le comunità di gioco. Bethesda Studios, lo sviluppatore di Starfield, ha rilasciato l'attesissimo gioco il 6 settembre per Xbox Series X/S, PC tramite Windows, Steam e Game Pass.

Il capo di Xbox Phil Spencer ha rivelato che Starfield aveva già superato il milione di giocatori simultanei nel giorno del lancio ufficiale. Questa collaborazione tra New York Liberty e Xbox non solo mette in mostra l'intersezione tra sport e giochi, ma si allinea anche a traguardi storici per entrambe le parti. Con l'uscita di Starfield, che è il videogioco più grande di Bethesda Studios da oltre un decennio, e con il New York Liberty che vive la sua migliore stagione nella storia del franchise, la partnership segna un momento emozionante per entrambe le organizzazioni.

