L'Assistente AI di Google si espanderà ai telefoni Pixel e ai prodotti per la casa

Secondo quanto riferito, Google sta lavorando su un nuovo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale chiamato Pixie, che dovrebbe essere rilasciato per i possessori di telefoni Pixel e per l'hardware Google. Questo sviluppo non sorprende con i continui progressi nella tecnologia AI. L'obiettivo è fornire una versione più personalizzata degli assistenti esistenti, come Bard o ChatGPT, che funzioni direttamente sul dispositivo, senza fare affidamento su supercomputer nel cloud.

Sebbene i dettagli sulle capacità di Pixie siano limitati, si ipotizza che avrà la capacità di rispondere a domande, analizzare i dati delle app e gestire varie impostazioni sul telefono. Si prevede che questo assistente AI venga eseguito localmente sul dispositivo, rendendolo facilmente accessibile e migliorando l'esperienza dell'utente.

Si prevede inoltre che Pixie si estenderà oltre i telefoni Pixel fino ai prodotti domestici di Google, integrandosi potenzialmente con il marchio Nest. Ciò consentirebbe agli utenti di godere dei vantaggi dell’assistente AI nei loro dispositivi domestici intelligenti, ottimizzando ulteriormente la comodità e l’efficienza.

Sebbene non sia stata confermata una data di rilascio ufficiale, si prevede che Pixie potrebbe essere svelato alla conferenza Google I/O nel 2024. Si prevede che debutterà su Pixel 9 e Pixel 9 Pro, con successiva disponibilità sui modelli Pixel precedenti in seguito. nell'inverno dello stesso anno.

Con la crescente domanda di assistenti basati sull'intelligenza artificiale, l'introduzione di Pixie testimonia l'impegno di Google nel migliorare l'esperienza utente e fornire tecnologia all'avanguardia. Man mano che questo nuovo assistente AI diventa ampiamente disponibile, si prevede che rivoluzionerà il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi e prodotti per la casa intelligente.