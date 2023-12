Nuovo assistente personale per i possessori di telefoni Pixel in lavorazione

By

Secondo recenti rapporti, Google sta sviluppando un nuovo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale chiamato Pixie per i possessori di telefoni Pixel. Si prevede che questa tecnologia innovativa fornirà un'esperienza utente più personalizzata ed efficiente per gli utenti Pixel.

Sebbene siano disponibili informazioni limitate sulle capacità di Pixie, si ipotizza che sia un assistente localizzato che viene eseguito direttamente sul dispositivo, eliminando la necessità di supercomputer basati su cloud. Questo sviluppo è in linea con il precedente annuncio di Google di Gemini e Gemini Nano, che gettano le basi per questo nuovo assistente.

Le potenziali funzionalità di Pixie includono la risposta alle richieste degli utenti, l'analisi dei dati delle app e la gestione di varie impostazioni sul telefono. Con queste funzionalità, gli utenti Pixel possono aspettarsi un assistente perfettamente integrato e intuitivo che soddisfi le loro esigenze specifiche.

Sebbene nessuna data di rilascio sia stata confermata, gli esperti del settore prevedono che Pixie potrebbe essere presentato alla conferenza annuale degli sviluppatori di Google, Google I/O, nel 2024. La disponibilità iniziale è prevista su Pixel 9 e Pixel 9 Pro, con successiva compatibilità per i modelli Pixel precedenti. previsto entro l’inverno del 2024.

Questo imminente progresso nell'intelligenza artificiale dimostra l'impegno di Google nel migliorare l'esperienza dell'utente e sfruttare la tecnologia all'avanguardia. Con Pixie, gli utenti Pixel possono anticipare un nuovo livello di comodità ed efficienza, trasformando il modo in cui interagiscono con i propri dispositivi.

Con l’ingresso di Pixie nel mercato, è probabile che altre aziende tecnologiche seguiranno l’esempio nello sviluppo dei propri assistenti personali basati sull’intelligenza artificiale. In un mondo in cui i compagni virtuali diventano la norma, le possibilità di miglioramento della produttività e di integrazione perfetta sembrano infinite.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Pixie e su come rivoluzionerà il panorama degli assistenti personali per i possessori di telefoni Pixel.