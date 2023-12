Strega nella Notte Santa ora disponibile su Steam

L'attesissimo romanzo visivo, Witch on the Holy Night, ha finalmente fatto il suo debutto sulla popolare piattaforma di gioco Steam. Sviluppato da TYPE-MOON e localizzato in inglese per la prima volta, l'uscita di Witch on the Holy Night è stata accolta con un enorme supporto da parte dei fan.

Il mondo coinvolgente di Witch on the Holy Night prende vita con le sue immagini vibranti e una colonna sonora accattivante. I giocatori sono invitati a intraprendere un viaggio affascinante mentre svelano i misteri di un regno soprannaturale. Con la sua narrazione intricata e personaggi avvincenti, Witch on the Holy Night promette di offrire un'esperienza di gioco indimenticabile.

I fan che aspettavano con impazienza l'uscita in inglese ora potranno divertirsi con Witch on the Holy Night su Steam. Il gioco è disponibile anche su altre piattaforme come PlayStation 4 e Nintendo Switch, consentendo ai giocatori di scegliere il proprio dispositivo di gioco preferito.

Il sito web ufficiale di Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, fornisce ulteriori informazioni sul gioco, comprese le sue varie opzioni linguistiche (inglese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale). L'account Twitter ufficiale, @mahoyo_game, offre aggiornamenti e approfondimenti sul mondo di Witch on the Holy Night.

Se sei un fan dei romanzi visivi o cerchi un'esperienza di gioco accattivante, Witch on the Holy Night è un gioco da non perdere. Immergiti nel suo mondo incantevole e scopri i segreti che si celano al suo interno.

[Foto: Strega sul vapore della Notte Santa(R)]