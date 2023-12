Il cambiamento dei modelli meteorologici comporta variazioni nelle previsioni del fine settimana

By

Si prevede che una recente tornata di precipitazioni mattutine diffuse, con misto invernale al nord e pioggia altrove, diminuirà entro mezzogiorno. Quando la temperatura superficiale salirà sopra lo zero, le precipitazioni si trasformeranno in rovesci di pioggia sparsi. La pioggia persisterà per tutta la serata, ma da mercoledì si prevede un andamento prevalentemente asciutto.

Tuttavia, c'è un leggero raffreddamento delle temperature mentre ci dirigiamo verso metà settimana, con massime che scendono sotto i 40°C. Fortunatamente, raffiche di vento accompagneranno questo tratto asciutto, portando una tendenza al riscaldamento e spingendo i massimi sopra la media fino ai 50 medio-alti giovedì e venerdì.

Le previsioni per il fine settimana indicano il ritorno della pioggia sabato mattina a causa di un potente sistema temporalesco. Poiché le temperature si aggirano sul lato più caldo, raggiungendo i 50°C nel pomeriggio, le precipitazioni più abbondanti sono previste in serata, con possibilità di temporali.

C'è ancora qualche incertezza riguardo ai tempi del passaggio frontale da fine sabato a domenica, che determinerà se la tipologia delle precipitazioni cambierà da pioggia a neve. Di conseguenza, è consigliabile monitorare attentamente le previsioni per eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare i programmi del fine settimana.

Nel complesso, i cambiamenti climatici comportano variazioni nelle previsioni, con un mix di pioggia e condizioni invernali in alcune aree. È essenziale rimanere informati e preparati a questi cambiamenti per garantire un fine settimana sicuro e piacevole.