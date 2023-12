Forte tempesta dovrebbe colpire il New Jersey, portando forti piogge e forti venti

Si prevede che una potente tempesta colpirà il New Jersey questo fine settimana, portando con sé il potenziale per forti temporali, forti piogge e forse anche neve. Mentre mercoledì sono previste leggere nevicate in tutto lo stato, i meteorologi sono più preoccupati per la tempesta del fine settimana.

Secondo i meteorologi, venerdì si svilupperà una nuova area di bassa pressione man mano che una tempesta attraverserà le Montagne Rocciose centrali e si sposterà nelle pianure meridionali e centrali. Man mano che questa tempesta si intensificherà, si dirigerà verso la costa orientale, colpendo potenzialmente il New Jersey. Il tipo di precipitazione dipenderà dall'andamento del temporale, sono possibili forti nevicate o piogge.

Si prevede che le città lungo la costa orientale, tra cui Washington, DC e Boston, subiranno forti piogge a causa di questa tempesta. Oltre alle precipitazioni si prevedono forti raffiche di vento. I venti più forti sono attesi domenica e domenica notte, con raffiche che vanno dalle 40 alle 60 miglia orarie e potenzialmente raggiungono le 75 miglia orarie.

Le prossime previsioni per il New Jersey includono leggere nevicate mercoledì, seguite da giornate prevalentemente soleggiate e parzialmente nuvolose. Temperature più calde sono previste nel corso della settimana, con massime che vanno dai 30°C fino alla metà dei 60°C. Domenica c'è una probabilità del 50% di pioggia e cielo nuvoloso, con una massima vicina a 61.

I residenti nel New Jersey dovrebbero essere preparati alla possibilità di forti piogge, temporali e forti venti durante questa tempesta del fine settimana. Si consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione mentre si trovano sulle strade e in volo. Rimani aggiornato con le ultime previsioni meteo e prendi le precauzioni necessarie per rimanere al sicuro durante questo evento meteorologico grave.