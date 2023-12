Le tempeste invernali continuano a colpire più Stati

Gli avvisi di tempesta invernale rimangono in vigore per diversi stati poiché una tempesta di più giorni continua a portare neve e pioggia in varie parti del paese. Il National Weather Service (NWS) ha emesso avvisi per parti del Maine, New Hampshire, Wyoming e Alaska, con ulteriori precipitazioni previste entro questa settimana. Tuttavia, l'allerta per le aree del Vermont è scaduta.

L’NWS prevede che la tempesta di neve in corso che colpisce il New England si attenuerà lentamente lunedì. Tuttavia, si prevede che un fiume atmosferico bagnerà il Pacifico nordoccidentale e porterà forti piogge per tutta la metà della settimana.

I fiumi atmosferici sono fenomeni meteorologici unici che possono trasportare grandi quantità di umidità attraverso stretti canali nell'atmosfera. Possono trasportare fino a 15 volte la quantità di acqua che scorre attraverso la foce del fiume Mississippi. Le precipitazioni del fine settimana hanno provocato abbondanti nevicate nelle zone d'alta quota del nord-ovest. Il NWS teme che ulteriori precipitazioni possano esacerbare lo scioglimento della neve e aumentare il rischio di inondazioni.

Nello Stato di Washington e nell’Oregon le precipitazioni potrebbero superare i XNUMX centimetri in alcuni luoghi, con precipitazioni moderate che si estendono a est della catena montuosa delle Cascades. L’NWS prevede che un ampio flusso di umidità atmosferica si sposterà verso l’interno dal nord delle Hawaii, portando ad un sistema mite e ad alti livelli di neve.

Gli avvisi di tempesta invernale sono ancora in vigore per il Maine centrale e occidentale, il New Hampshire settentrionale, la Sierra Madre e le catene montuose Snowy nel Wyoming e l’Alaska meridionale. Queste aree potrebbero subire un significativo accumulo di nevicate, creando condizioni stradali pericolose.

Mentre la neve potrebbe diminuire nel New England, la NWS prevede che un altro sistema porterà piogge sparse di neve nei Dakota e in altri stati circostanti, per poi spostarsi verso il West Virginia entro mercoledì.

È fondamentale che i residenti in queste aree colpite rimangano aggiornati sulle previsioni meteorologiche e seguano eventuali istruzioni o avvisi emessi dalle autorità locali.