Microsoft presenta la modalità di risparmio energetico per Windows 11

Microsoft sta adottando misure per rendere Windows 11 più efficiente dal punto di vista energetico testando una nuova funzionalità di risparmio energetico. La modalità di risparmio energetico, recentemente rilasciata a Windows 11 Insiders, consente agli utenti di risparmiare energia sia sui PC desktop che sui laptop, anche quando sono collegati.

La modalità di risparmio energetico integra l'opzione di risparmio batteria esistente e funziona in modo simile. Tuttavia, offre funzionalità più ampie estendendosi oltre i laptop per includere i computer desktop. Abilitando questa modalità, gli utenti possono risparmiare elettricità e ridurre il consumo energetico.

C'è un piccolo compromesso per il risparmio energetico, poiché la modalità sacrifica alcune prestazioni del sistema. Di conseguenza, potrebbe non essere la scelta ideale per attività ad alta intensità di risorse come i giochi. Tuttavia, se stai cercando di dare priorità all’efficienza energetica senza un impatto significativo sulle attività quotidiane, la modalità di risparmio energetico può essere un ottimo strumento.

Per accedere alla nuova funzionalità, gli utenti possono attivarla dal menu Impostazioni rapide o configurarla tramite il menu Sistema > Alimentazione > Risparmio energetico nel menu Impostazioni. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di impostare la modalità di risparmio energetico in modo che si attivi automaticamente in base a una specifica percentuale della batteria.

Sebbene la modalità di risparmio energetico sia attualmente disponibile solo per i partecipanti al programma Windows 11 Insider nel canale Canary, coloro che non hanno accesso possono comunque utilizzare la modalità di risparmio batteria esistente già disponibile per tutti gli utenti di Windows 11. Inoltre, la funzione di consigli energetici del sistema può aiutare a ottimizzare il consumo energetico regolando automaticamente impostazioni come la luminosità dello schermo per risparmiare energia.

Introducendo questa modalità di risparmio energetico, Microsoft si impegna a promuovere l'efficienza energetica all'interno del proprio software. Questa iniziativa è in linea con l’obiettivo globale di ridurre l’impronta di carbonio e conservare le risorse energetiche.

FAQ

1. Posso utilizzare la modalità di risparmio energetico sia sui laptop che sui PC desktop?

Sì, la modalità di risparmio energetico è disponibile sia per i laptop che per i PC desktop.

2. La modalità di risparmio energetico avrà un impatto sulle prestazioni del sistema?

L'attivazione della modalità di risparmio energetico può comportare un leggero compromesso nelle prestazioni del sistema. Si consiglia di evitare di utilizzare questa modalità per attività ad uso intensivo di risorse come i giochi.

3. Come posso attivare la modalità di risparmio energetico?

È possibile attivare la modalità di risparmio energetico dal menu Impostazioni rapide o accedendo a Sistema > Alimentazione > Risparmio energetico nel menu Impostazioni.

4. La modalità di risparmio energetico è disponibile per tutti gli utenti di Windows 11?

La modalità di risparmio energetico è attualmente accessibile solo agli addetti ai lavori di Windows 11 nel canale Canarie. Tuttavia, tutti gli utenti di Windows 11 possono utilizzare la modalità di risparmio batteria esistente.