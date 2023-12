Windows 11 introduce la nuova sezione "Componenti AI" nelle Impostazioni

La build 11 di Windows 26016 segna l'ultima build Canary per l'anno 2023, con la prossima prevista per gennaio 2024. Questa particolare build potrebbe non avere un lungo elenco di modifiche, ma continua la tradizione di sorprendere gli utenti con funzionalità nascoste. L'ultima aggiunta è l'introduzione di una nuova sezione nell'app Impostazioni chiamata "Componenti AI".

Secondo la descrizione, la sezione "Componenti AI" consentirà agli utenti di visualizzare e rimuovere funzionalità basate sull'intelligenza artificiale all'interno del sistema operativo. Ciò è in linea con i recenti rapporti che suggeriscono che Microsoft sta pianificando un importante aggiornamento di Windows nel 2024, con un’attenzione significativa all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Inoltre, arriva al momento perfetto poiché sia ​​AMD che Intel hanno recentemente rilasciato i loro nuovi chip mobili, promettendo sostanziali miglioramenti delle prestazioni dell'intelligenza artificiale.

Sebbene la presenza della sezione “Componenti AI” sia indubbiamente entusiasmante, al momento è solo un segnaposto senza alcun contenuto degno di nota. Ha la stessa icona della sezione "Componenti di sistema" introdotta di recente, che include app come Microsoft Store, Collegamento telefonico e Windows Backup. Tuttavia, per gli utenti curiosi e desiderosi di esplorare, esiste un modo per abilitare forzatamente la sezione "Componenti AI" utilizzando l'app ViVeTool.

Ecco i passaggi per abilitare la sezione “Componenti AI”:

1. Scarica ViveTool da GitHub ed estrai i file in una comoda cartella.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e scegliere "Terminale Windows (amministratore)".

3. Passa al profilo Prompt dei comandi premendo Ctrl + Maiusc + 2 o facendo clic sul pulsante freccia giù nella parte superiore della finestra.

4. Utilizzare il comando CD per accedere alla cartella in cui è estratto ViveTool. Ad esempio, se è in C:Vive, digita "CD C:Vive".

5. Immettere il comando "vivetool /enable /id:47688503" e premere Invio.

6. Riavvia il computer per rendere effettive le modifiche.

7. Esplora la nuova sezione "Componenti AI" in Impostazioni > Sistema.

Per annullare le modifiche e disabilitare la sezione "Componenti AI", utilizzare il comando "vivetool /disable /id:47688503".

È intrigante pensare alle possibilità dei componenti AI in Windows 11 e alle sue future iterazioni. Quali funzionalità basate sull'intelligenza artificiale ti piacerebbe vedere implementate da Microsoft? Condividi i tuoi pensieri e idee nei commenti.

Il merito della scoperta della sezione "Componenti AI" va a @PhantomOfEarth su Twitter.