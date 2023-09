Uno standard universale: l’importanza della materia per i dispositivi Smart Home

Avere una casa intelligente può essere comodo e soddisfacente, ma spesso comporta il fastidio di dover gestire standard diversi per i vari dispositivi. Ciò significa più hub, app e complicati processi di configurazione. Matter, un nuovo standard tecnologico per i dispositivi domestici intelligenti, mira a risolvere questo problema fornendo uno standard universale a cui tutti i dispositivi possono aderire.

In una configurazione di casa intelligente, potresti avere lampadine di un’azienda, prese di corrente di un’altra, un sistema di irrigazione di una marca diversa e condizionatori d’aria di un’altra ancora. Ciascuno di questi prodotti potrebbe richiedere il proprio hub e la propria app e potrebbero utilizzare standard di connettività diversi come Zigbee, Z-wave e Ha-low. Questa configurazione frammentata può risultare scomoda e creare confusione per gli utenti.

Matter cerca di unificare l’ecosistema della casa intelligente offrendo un unico standard che tutti i dispositivi possono adottare. Con Matter puoi utilizzare un hub di controllo domestico a tua scelta, che si tratti di SmartThings, Google Home, Apple HomeKit o Alexa. Tutti i dispositivi conformi a Matter funzioneranno perfettamente con l'hub prescelto, eliminando la necessità di più app e hub in tutta la casa.

Oltre a semplificare la configurazione e il controllo, Matter offre anche altri vantaggi. I dispositivi Matter possono continuare a funzionare anche quando Internet non è disponibile perché possono connettersi alla rete locale. Le scene e le automazioni che hai impostato continueranno a funzionare senza intoppi, assicurando che la tua casa intelligente rimanga funzionale anche in situazioni offline. Questa funzionalità distingue Matter da molti altri sistemi di casa intelligente.

Matter 1.0 è stato rilasciato lo scorso anno e i futuri aggiornamenti ne amplieranno ulteriormente le funzionalità e la compatibilità con i dispositivi. La tabella di marcia include il supporto per un’ampia gamma di dispositivi, inclusi elettrodomestici come robot aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi. La maggior parte dei principali attori del settore della casa intelligente si sono già impegnati ad adottare Matter, rendendolo uno standard ampiamente accettato.

Per i dispositivi esistenti, esistono diversi scenari. Alcuni dispositivi possono ricevere aggiornamenti software tramite Wi-Fi per renderli compatibili con Matter. Gli hub, anziché i singoli dispositivi, verranno aggiornati per funzionare con Matter, pertanto potrebbe essere comunque necessario mantenere gli hub esistenti. Alcuni dispositivi Zigbee potrebbero anche ricevere aggiornamenti per la compatibilità. Altri dispositivi continueranno a funzionare con i sistemi esistenti.

Per sfruttare appieno i vantaggi di Matter, si consiglia di acquistare nuovi dispositivi intelligenti dotati del supporto Matter. Man mano che acquisisci nuovi prodotti, puoi gradualmente sostituire quelli vecchi con dispositivi conformi a Matter, creando infine un sistema di casa intelligente completamente integrato e armonioso.

