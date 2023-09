Esplorando i limiti della generazione procedurale in Starfield

By

Starfield, l'ultimo gioco di ruolo open-world di Bethesda, ha affascinato i giocatori con il suo vasto universo da esplorare. Tuttavia, molti giocatori hanno notato uno strano schema: alieni morti sparsi sui pianeti. Questa scoperta evidenzia i limiti della dipendenza di Bethesda dalla generazione procedurale.

Starfield vanta un mondo enorme con centinaia di missioni, astronavi, creature aliene e pianeti da scoprire. Il problema è che gran parte del contenuto è generato proceduralmente, piuttosto che creato artigianalmente dagli sviluppatori. Man mano che i giocatori approfondiscono il gioco, iniziano a notare elementi ripetitivi, come avamposti identici con NPC diversi o piante simili con nomi diversi.

Uno schema particolare che i giocatori hanno riscontrato è la presenza di animali morti. Durante la ricerca di luoghi in cui creare avamposti, i giocatori si imbattono in mucchi di creature aliene morte, spesso vicino a grandi rocce o formazioni. La causa di questo fenomeno diventa chiara esaminando l'ecosistema del gioco.

In Starfield, i pianeti sono abitati da varie specie aliene, inclusi erbivori e predatori. Il problema risiede nella natura aggressiva dei predatori, che vagano in branco ed eliminano rapidamente gli erbivori più deboli. Mentre i giocatori osservano questi incontri, assistono alla decimazione di branchi di pacifici erbivori da parte di alcuni potenti predatori. Questa dinamica sbilanciata si traduce in mucchi di animali morti sparsi sui pianeti del gioco.

Inoltre, i giocatori hanno notato anche contenuti ripetitivi oltre alla presenza di animali morti. Creature su diversi pianeti mostrano comportamenti e caratteristiche simili, portando a un senso di ripetitività e mancanza di esperienze uniche. La familiarità di queste creature e ambienti smorza l'entusiasmo di esplorare la vasta galassia di Starfield.

Sebbene la generazione procedurale di Starfield consenta un universo ampio e diversificato, presenta anche lo svantaggio di contenuti ripetitivi. I giocatori desiderano i mondi più distinti e realizzati a mano dei titoli precedenti di Bethesda, come Fallout 3 e Skyrim. Ciononostante, Starfield continua a offrire un'esperienza di gioco di ruolo spaziale coinvolgente che affascina i giocatori con la sua vasta scala e le opportunità di esplorazione.

