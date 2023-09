La strategia di Riot Games dietro le modalità di gioco temporanee in League of Legends

Riot Games, il creatore di League of Legends, ha introdotto numerose modalità di gioco nel corso degli anni. Mentre alcuni sono diventati aggiunte permanenti al gioco, altri hanno fatto solo apparizioni temporanee. Ciò solleva la questione del perché Riot dedica tempo allo sviluppo di modalità di gioco che non restano in circolazione.

Una delle recenti modalità di gioco introdotte da Riot è Arena, una modalità 2v2v2v2 in cui le squadre si impegnano in scaramucce rapide e caotiche. Durante il gioco, i giocatori ricevono potenziamenti selvaggi che trasformano il loro stile di gioco. Nonostante sia stata ben accolta dai giocatori, Arena è stata disponibile solo per un periodo limitato fino al suo ritorno a dicembre. Tuttavia, questo faceva parte della strategia intenzionale di Riot.

Eduardo Cortejoso, produttore di giochi presso Riot Games, ha spiegato che le modalità precedenti venivano misurate in base a criteri specifici come le ore di gioco o gli acquisti per account. Tuttavia, con Arena, Riot ha voluto sfruttarla come un'opportunità per ricostruire la fiducia dei giocatori. Questa decisione è stata influenzata dal fatto che League of Legends ha attraversato un periodo difficile all'inizio dell'anno.

Arena doveva essere parte di uno sforzo più ampio per affrontare le lamentele dei fan sulla stagnazione e sul declino della tradizione del gioco. Il team della Lega mirava a creare una modalità che potesse essere sviluppata nelle iterazioni successive. Volevano mantenere l'aspetto di squadra che rende LoL divertente, cosa che li ha portati a optare per un formato 2v2. Ciò consente un'esperienza orientata al team riducendo al contempo le barriere a un gameplay di alta qualità.

Sebbene Arena sia scomparsa dal client dopo la sua esecuzione iniziale, la buona notizia è che tornerà, insieme a Nexus Blitz. La prossima versione di Arena presenterà modifiche e nuove novità, come potenziamenti aggiuntivi con cui i giocatori potranno sperimentare. Ciò riflette un cambiamento nel modo in cui Riot affronta le modalità di gioco temporanee, con l’obiettivo di esplorare il pubblico meno servito e soddisfare le aspettative non soddisfatte.

Cortejoso riconosce che questo approccio potrebbe servire a un minor numero di giocatori, ma spera che si tradurrà in una gamma più ampia di esperienze dei giocatori. Riot prevede di concentrarsi maggiormente sull'apprendimento e sulla sperimentazione delle modalità nei prossimi anni, adottando un approccio di sviluppo più leggero.

In sintesi, la strategia di Riot Games dietro modalità di gioco temporanee come Arena in League of Legends è duplice. In primo luogo, rappresenta un’opportunità per ricostruire la fiducia dei giocatori e affrontare le preoccupazioni. In secondo luogo, consente a Riot di esplorare nuove idee, rivolgersi a un pubblico specifico e creare esperienze di gioco variegate. Anche se queste modalità potrebbero non persistere in modo permanente, contribuiscono alla continua evoluzione di League of Legends.