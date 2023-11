Perché il Gran Premio di Las Vegas rompe la tradizione con una gara del sabato

A differenza del consueto programma delle gare domenicali, il Gran Premio inaugurale di Las Vegas si svolgerà di sabato sera. Questa decisione ha suscitato perplessità e suscitato curiosità sia tra i fan che tra i piloti. Ma cosa ha portato la Formula 1 a fare questa scelta non convenzionale?

Il motivo principale della gara del sabato è accogliere spettatori da tutto il mondo, in particolare quelli del Regno Unito e dell'Europa. Las Vegas, situata nel Nevada, è otto ore indietro rispetto al Regno Unito e nove ore indietro rispetto all'Europa centrale. Se la gara si svolgesse di domenica, in Europa ciò si tradurrebbe in lunedì mattina presto, quando molte persone andrebbero al lavoro. Ciò si tradurrebbe in una dimensione ridotta del pubblico e in un'esperienza visiva tutt'altro che ideale per i fan.

Programmando il Gran Premio di Las Vegas di sabato, la Formula 1 mira a massimizzare il pubblico globale. La gara si svolgerà in prima serata a Las Vegas, con l'iconica Strip a fare da sfondo straordinario. Spostare l'orario di inizio solo poche ore prima significherebbe che in Europa sarebbe notte fonda, con una conseguente diminuzione del numero di spettatori poiché le persone scelgono di guardare la serie in ritardo.

Anche se negli ultimi anni questa potrebbe essere la prima volta che una gara di Formula 1 si tiene di sabato, non è la prima volta nella storia di questo sport. Il Gran Premio di Gran Bretagna, ad esempio, fino al 1975 si svolgeva tradizionalmente di sabato. Ciò era dovuto, in parte, alla 500 Miglia di Indianapolis, che faceva ufficialmente parte del campionato e si svolgeva in giorni diversi ogni stagione.

In conclusione, la decisione di disputare il Gran Premio di Las Vegas di sabato è una mossa strategica della Formula 1 per assicurarsi un pubblico globale più ampio. Allineando la gara con la prima serata a Las Vegas ed evitando le prime ore del mattino in Europa, la Formula 1 spera di rendere l'evento accessibile ai fan di tutto il mondo.

FAQ

Il Gran Premio di Las Vegas è la prima gara di F1 che non si corre di domenica?

No, il Gran Premio di Las Vegas non è la prima gara di F1 a rompere la tradizione e a non svolgersi di domenica. Nel corso della storia di questo sport, le gare si sono svolte in diversi giorni della settimana. Un esempio degno di nota è la 500 Miglia di Indianapolis, che faceva parte del campionato di F1 tra il 1950 e il 1960 e si svolgeva in giorni diversi ogni anno, tranne quando il 30 maggio cadeva di domenica.

Perché la F1 ha scelto una gara del sabato per il Gran Premio di Las Vegas?

La decisione di tenere il Gran Premio di Las Vegas di sabato è dettata principalmente dal desiderio di accogliere un pubblico globale. Evitando le prime ore del mattino in Europa, dove risiedono molti fan della F1, la Formula 1 mira a garantire un pubblico più numeroso. Inoltre, programmare la gara in prima serata a Las Vegas migliora lo spettacolo con l'iconico skyline della città e la Strip illuminata.

La Formula 1 prenderà in considerazione più gare del sabato in futuro?

Anche se il Gran Premio di Las Vegas si discosta dal tradizionale formato delle gare della domenica, non è chiaro se in futuro verranno introdotte altre gare del sabato. La decisione della Formula 1 di programmare le gare in giorni specifici dipende da vari fattori, tra cui considerazioni sul fuso orario, massimizzazione del pubblico e creazione di un'esperienza memorabile per i fan. Ogni gara viene valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze uniche della città ospitante e del pubblico desiderato.