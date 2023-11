By

Chi è stato il primo Sams o Costco?

Nel mondo dei warehouse club, due giganti si distinguono: Sam's Club e Costco. Questi giganti della vendita al dettaglio sono diventati sinonimo di acquisti all’ingrosso, offrendo ai clienti l’opportunità di acquistare in grandi quantità a prezzi scontati. Ma chi è stato il primo ad aprire la strada a questa rivoluzione dello shopping?

Sam's Club, una divisione di Walmart, è stata fondata nel 1983. Nato da un'idea del fondatore di Walmart Sam Walton, Sam's Club è stato creato per soddisfare i proprietari di piccole imprese e le persone che desiderano risparmiare denaro acquistando articoli all'ingrosso. Con il suo modello basato sull'abbonamento, Sam's Club ha rapidamente guadagnato popolarità ed è diventato un nome familiare.

D’altra parte, Costco, anch’essa fondata nel 1983, ha una storia di origine leggermente diversa. Originariamente noto come Price Club, è nato da un'idea di Sol Price, un pioniere nel settore della vendita al dettaglio. Price Club mirava a fornire alle piccole imprese l'accesso a prodotti a prezzi accessibili. Nel 1993, Price Club si fuse con Costco e la società adottò il nome Costco Wholesale Corporation che conosciamo oggi.

Allora, chi è stato il primo? Tecnicamente, sia Sam's Club che Costco sono stati fondati nello stesso anno. Tuttavia, Sam's Club ha aperto il suo primo warehouse club pochi mesi prima del Price Club, dandogli un leggero vantaggio in termini di essere il primo ad arrivare sul mercato.

FAQ:

D: Cos'è un club di magazzino?

R: Un warehouse club è un tipo di negozio al dettaglio che offre ai clienti l'opportunità di acquistare articoli in grandi quantità a prezzi scontati. Questi negozi in genere richiedono un abbonamento per accedere ai loro prodotti e servizi.

D: Qual è il modello basato sull'abbonamento?

R: Il modello basato sull'abbonamento è una strategia aziendale in cui i clienti pagano una quota per diventare membri di un particolare negozio o organizzazione. In cambio, i membri ottengono l'accesso a prodotti, servizi e sconti esclusivi.

D: Sam's Club e Costco sono gli unici club di magazzino?

R: Sebbene Sam's Club e Costco siano i club di magazzino più conosciuti, ci sono altri attori sul mercato, come BJ's Wholesale Club e vari club di magazzino regionali.

In conclusione, sia Sam's Club che Costco hanno svolto un ruolo fondamentale nel rivoluzionare il modo in cui le persone fanno acquisti introducendo il concetto di warehouse club. Anche se Sam's Club ha aperto i battenti pochi mesi prima di Price Club, entrambe le società hanno avuto un impatto significativo sul settore della vendita al dettaglio e continuano a prosperare anche oggi. Che tu sia un fedele membro del Sam's Club o un devoto acquirente Costco, non si può negare l'influenza che questi club di magazzino hanno avuto sul nostro modo di fare acquisti.