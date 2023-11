By

Chi è il numero 1: Walmart o Amazon?

Nella battaglia per la supremazia nel commercio al dettaglio, due giganti sono emersi come apripista: Walmart e Amazon. Entrambe le aziende hanno rivoluzionato il modo in cui facciamo acquisti, ma chi detiene veramente il titolo di numero uno? Entriamo nei dettagli e confrontiamo questi centri di vendita al dettaglio.

Walmart: Fondata nel 1962 da Sam Walton, Walmart è diventata un nome familiare negli Stati Uniti e oltre. Con la sua vasta rete di negozi fisici, Walmart è nota da tempo per i suoi prezzi bassi e l'ampia gamma di prodotti. Vanta oltre 11,000 negozi in 27 paesi, rendendolo il più grande rivenditore al dettaglio al mondo.

Amazon: Lanciata nel 1994 da Jeff Bezos, Amazon è nata come libreria online e da allora si è evoluta in un gigante globale dell’e-commerce. Con la sua vasta selezione di prodotti, prezzi competitivi e comode opzioni di consegna, Amazon ha trasformato il modo in cui le persone fanno acquisti. Si è espanso anche in vari altri settori, tra cui il cloud computing e l’intrattenimento, rendendolo una potenza tecnologica diversificata.

Confronto tra i giganti: Sebbene sia Walmart che Amazon siano giganti della vendita al dettaglio, hanno punti di forza e strategie diversi. I negozi fisici di Walmart offrono un vantaggio in termini di accessibilità del cliente e disponibilità immediata dei prodotti. D'altra parte, la piattaforma online di Amazon offre comodità e una selezione apparentemente infinita di prodotti.

Dominio del mercato: In termini di entrate, Walmart detiene ancora il primo posto. Nel 2020, Walmart ha registrato un fatturato di 559 miliardi di dollari, mentre Amazon ha riportato un fatturato di 386 miliardi di dollari. Tuttavia, quando si tratta di capitalizzazione di mercato, Amazon è in testa. Nel 2021, la capitalizzazione di mercato di Amazon è di oltre 1.7 trilioni di dollari, superando i 409 miliardi di dollari di Walmart.

FAQ:

D: Cosa sono le entrate?

R: I ricavi si riferiscono all'importo totale di denaro che un'azienda genera dalle sue attività commerciali, come la vendita di prodotti o servizi.

D: Cos'è la capitalizzazione di mercato?

R: La capitalizzazione di mercato, o capitalizzazione di mercato, è il valore totale delle azioni in circolazione di una società. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero di azioni in circolazione.

D: Walmart può competere con Amazon online?

R: Walmart ha effettuato investimenti significativi nelle sue capacità di e-commerce per competere con Amazon online. Ha ampliato il proprio mercato online, migliorato il proprio sito Web e potenziato i propri servizi di consegna per attirare più acquirenti online.

In conclusione, sebbene Walmart rimanga il leader delle entrate, la capitalizzazione di mercato e il dominio di Amazon nello spazio di vendita al dettaglio online non possono essere ignorati. Entrambe le aziende hanno i loro punti di forza e le loro strategie uniche e la battaglia per la supremazia nella vendita al dettaglio continua a svolgersi.